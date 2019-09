Băsescu: Nu am avut legături cu securitatea. Voi contesta decizia Curții de Apel

Europarlamentarul PMP Traian Băsescu, fost președinte al României, a anunţat că va contesta decizia Curţii de Apel Bucureşti, care a decis că acesta a colaborat cu Securitatea comunistă.



"Este o decizie a judecătorului, nu pot să o contest decât legal, ca om care a ţinut la construcţia unui sistem de justiţie. Deci voi contesta decizia la Înalta Curte. Nu cred că ce am făcut eu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu Securitatea, mai ales că este vorba de documente din Institutul de Marină, când instituţia care se ocupa de noi era Contrainformaţiile militare, despre care recunosc că la 21 de ani habar n-aveam că sunt parte a Securităţii. Pentru mine este o oarecare amărăciune, după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securităţii şi le-am transferat către CNSAS. Din dispoziţia mea am deschis arhivele Comitetului Central. Acum să am un asemenea verdict... Voi încerca să merg până la capăt, uzând de toate drepturile constituţionale pentru clarificarea lucrurilor", a declarat Băsescu.



Întrebat dacă s-a interesat despre existenţa vreunui document cu numele său în arhive, fostul șef al statului a spus: "Nu, nu m-am interesat, pentru că nu mi-am făcut probleme. Ştiam că nu am avut legături ilegale cu Securitatea".



Curtea de Apel Bucureşti a admis acţiunea CNSAS şi a decis că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă. Decizia nu este definitivă. "Admite acţiunea. Constată calitatea de colaborator al Securităţii în privinţa pârâtului Băsescu Traian. Cu recurs în 15 zile de la comunicare."

AGERPRES