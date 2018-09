Băsescu: Opoziţia, dacă este deşteaptă, poate câştiga în urma conflictului Firea-Dragnea

Senatorul PMP Traian Băsescu a declarat vineri, la Neptun, că opoziţia ar putea avea de câştigat în urma conflictului din PSD, între preşedintele Liviu Dragnea şi primarul general al capitalei, Gabriela Firea, dacă "este deşteaptă" şi depune acum o nouă moţiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.



"Eu pot să spun sigur cine va pierde, va pierde ţara din conflictul ăsta, dar poate va câştiga opoziţia, dacă este deşteaptă ca să meargă acum cu moţiunea de cenzură, pentru că are toate motivele să o facă. Are pesta porcină, cu un management defectuos al Guvernului, are mineriada guvernamentală din 10 august şi are fisuri majore în PSD. Ce îţi mai trebuie ca să pui o moţiune de cenzură?", a răspuns Băsescu, fiind întrebat de jurnalişti cine va câştiga conflictul dintre Dragnea şi Firea.



Traian Băsescu, fost preşedinte al României şi fost lider al PMP, a participat vineri, la Neptun, la şcoala de vară a tinerilor PMP. AGERPRES