Băsescu: Ordonanţa de Urgenţă pe Justiţie ţine, în general, cont de comandamentul zero impus de Comisia de la Veneţia

DIANA OROS

Preşedintele de onoare al Partidului Mişcarea Populară, senatorul Traian Băsescu, a declarat sâmbătă seară că Ordonanţa de Urgenţă pe Justiţie, pe care Guvernul intenţionează să o adopte luni, ţine, în general, cont de "comandamentul zero pe care îl impune Comisia de la Veneţia" în ce priveşte eliminarea "elementelor de neclaritate" şi "vulnerabilităţile" din cariera magistraţilor.



"Vă dau câteva exemple, încep cu unul care nu cred că o să treacă de Curtea Constituţională, pentru că prin modificările pe care le face, de unde în legea modificată de Iordache se spunea că numai Inspecţia Judiciară poate declanşa procedura de sancţionare a magistraţilor, acum domnul Tudorel Toader a băgat că şi ministrul Justiţiei. Eu sunt de acord, pot fi de acord în ceea ce-i priveşte pe procurori că ministrul Justiţiei, aşa scrie în Constituţie - procurorii funcţionează sub autoritatea ministrului Justiţiei, dar nu are dreptul să se întindă la judecători. Şi aici, cred că dacă nu o modifică până luni, va avea probleme de constituţionalitate", a declarat Traian Băsescu la România TV.



În opinia senatorului PMP, Comisia de la Veneţia a avut dreptate când a recomandat amânarea pensionării anticipate a magistraţilor pentru 2022, precum şi audierea publică a candidaţilor pentru numirea procurorilor-şefi.



"Pe bună dreptate Comisia de la Veneţia a spus că puteţi declanşa un flux de ieşiri din Justiţie. Şi aşa aveţi un deficit de aproape 1.000 de magistraţi, nu introduceţi pensionarea la 20 de ani. (...) Audierea candidaţilor răspunde acelui comandament de transparenţă, pentru că până acum ce am văzut? Nimic. Ne-a spus Tudorel Toader că are interviuri cu diverşi candidaţi, dar nu ştim cum s-au desfăşurat. Or Ordonanţa de Urgenţă obligă ca aceste audieri să fie publice, transmise pe site-ul Ministerului Justiţiei şi cei interesaţi pot să urmărească dezbaterea, interviul candidatului sau a candidaţilor la o funcţie", a spus Traian Băsescu.



Potrivit acestuia, în Ordonanţă s-a "exagerat" cu privire la dreptul ministrului de a cere Inspecţiei Judiciare măsuri şi împotriva anchetei şi împotriva judecătorilor.



"Aici cred că s-a întins prea mult, dar în ceea ce îi priveşte pe procurori, din punct de vedere constituţional este în regulă", a afirmat Traian Băsescu. AGERPRES