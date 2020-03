Băsiștii vor candidați comuni cu PNL și USR pentru toate primăriile din Capitală

După ce, conform ultimelor sondaje CURS, Traian Băsescu s-ar plasa pe poziția a doua, în spatele Gabrielei Firea, în eventualitatea unei candidaturi la Primăria Capitalei, partidul său, prin vocea președintelui în funcție, Eugen Tomac, cere, pe Facebook, liste comune ale „Dreptei”, la toate primăriile și consiliile locale din București. Șeful PMP spune că „nu este suficient doar un candidat unic de primar general”, ca să “scoată Capitala de sub dominația PSD”. Propunerea vine și în contextul în care autopropusul candidat al PLUS Vlad Voiculescu și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, după ce PNL a anunțat susținerea candidaturii lui Nicușor Dan, ca independent, acesta din urmă acceptând.

La ceas de noapte, Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, le cere celorlalte partide de „Dreapta” să susțină candidați pe liste comune la București. Într-o postare pe Facebook, adresată liderului Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, președintelui Uniunii Salvați România, Dan Barna, și liderului formațiunii PLUS, Dacian Cioloș, conducătorul partidului fondat de Traian Băsescu le atrage atenția că „bucureștenii încă așteaptă o acțiune responsabilă și hotărătă a liderilor de dreapta din București”.

Astfel, Tomac scrie: „Partidul Mișcarea Populară consideră că desemnarea unui candidat unic pentru funcția de primar general nu este suficientă pentru a scoate Capitala de sub dominația PSD. În lipsa celor două tururi de scrutin pentru alegerile locale, bucureștenii așteaptă un semnal clar din partea liderilor politici în ceea ce privește desemnarea unor candidați comuni pentru toate primăriile din București. În acest sens, facem un apel ca, în cel mai scurt timp, să le propunem cetățenilor o listă unică de candidați care să ne garanteze eliminarea completă a PSD din administrația locală a Capitalei”. Acesta adaugă că PMP a susținut în mod constant crearea unei astfel de coaliții, singura care poate face ca partidele de Dreapta să se impună împotriva PSD.

Nicușor Dan a vorbit, „din politețe” cu retrasul PLUS Vlad Voiculescu

Săptămâna aceasta, Vlad Voiculescu, care se „încălzea” pentru a deveni candidatul Alianței USR-PLUS la Primăria Capitalei, a renunțat la înscrierea în cursă. Nicușor Dan, agreat de USR, dar care, între timp, a devenit candidat oficial al PNL, susține că Voiculescu a dat dovadă de responsabilitate când s-a retras din cursă. „Am făcut ceea ce am spus, în sensul că am spus că sunt un independent, că cer susținerea partidelor de Opoziție și că negociez pentru asta cu partidele de Opoziție, ceea ce am și făcut, nu poți să faci negocieri la televizor. Știa toată lumea că discut și cu USR, și cu PLUS, și cu PNL, și cu PMP și în cele din urmă am obținut susținerea lor”, a declarat, ieri, Nicușor Dan.

Candidatul independent, susținut de PNL, „dă din casă”, făcând referire la discuția pe care a avut-o cu Vlad Voiculescu, precizând că a avut loc o întâlnire cu acesta din urmă „din politețe”. „Am vorbit în aceeași zi și o să mai vorbim, fără îndoială. O să mai vorbim și în calitatea lui de om care se implică în București, și în calitatea lui de președinte al PLUS București, o să vorbim. Era o discuție pe care o programasem cu mai mult timp înainte. A fost o întâlnire de politețe, în care fiecare dintre noi a spus că acum trebuie să analizăm și în cazul lui trebuie să vorbească și cu partidul, pentru direcția ulterioară”, a adăugat Nicușor Dan.