Bihor: Cioloş spune că în regiunea de Nord-Vest s-a finalizat constituirea filialelor judeţene ale PLUS

Lucian Alecu

Preşedintele Partidului Libertate Unitate şi Solidaritate (PLUS), Dacian Cioloş, a avut miercuri seară, la Oradea, o întâlnire cu preşedinţii celor şase filiale PLUS din regiunea de Nord Vest, recent înfiinţate, şi în care au fost finalizate alegerile judeţene.



"Suntem într-un plin proces de constituire a filialelor judeţene de partid în ţară. Regiunea Nord-Vest este prima care a finalizat deja acest proces al organizării convenţiilor judeţene şi alegeri ale conducerilor filialelor judeţene şi am decis să organizăm o primă întâlnire cu preşedinţii filialelor judeţene din Cluj, Bistriţa Năsăud, Bihor, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş. Este o primă întâlnire de cunoaştere şi de pregătire pentru lunile care vin, pentru campania prezidenţialelor, dar şi pentru alegerile locale", a declarat, în conferinţă de presă, Dacian Cioloş.



Întrebat ce mesaj are de transmis liderilor de filiale, pe care i-a invitat alături de el la întâlnirea cu presa organizată la sediul PLUS Bihor, dar cu care urma să discute după aceasta, Cioloş a declarat că "e un pic exact invers".



"Eu aştept să văd care e mesajul pe care ei mi-l transmit, mie ca preşedinte al partidului, odată ce au fost aleşi ca preşedinţi de filiale, care este mesajul pe care îl au de transmis din partea membrilor de partid. Pentru că acesta e obiectivul nostru în lunile ce vin, să organizăm partidul de jos în sus şi să facem în aşa fel încât viziunea partidului şi programul pe care noi urmează să-l susţinem ne reprezintă membrii. Noi avem 14.000 de membri înscrişi în momentul de faţă, foarte mulţi au participat activ la campania pentru alegerile europene, au început să se cunoască, au opinii, nu doar aşteptări de la ceea ce urmează să facă partidul nostru. Mulţi dintre ei încep să se şi implice activ în partid. Acesta e obiectivul. Preocuparea este să ţinem împreună oamenii care s-au înscris, cum consolidăm partidul, cum definim tot mai clar identitatea lui pentru ca alianţa din care partidul PLUS face parte să fie întărită prin prezenţa acestui partid care până acum a participat doar la alegerile europarlamentare, dar suntem gata şi pregătiţi la locale, dar şi la parlamentare", a precizat Cioloş.



Liderul PLUS a subliniat că obiectivul este ca partidul să adune şi să promoveze oameni competenţi, cinstiţi, integri, care vin deja cu o experienţă profesională, dar şi tineri cu mult entuziasm şi idei despre cum ar trebui schimbată România. "Ne dorim cât mai mulţi tineri care îşi asumă inclusiv candidaturi. Avem în pregătire o Şcoală PLUS, în interiorul partidului, care să organizeze cursuri, sesiuni de formare, conferinţe pentru cei care nu au experienţă politică sau administrativă", a mai afirmat Dacian Cioloş.



La întâlnirea cu preşedintele PLUS au participat preşedinţii PLUS din Bihor - dr. Ioana Mihăilă, Bistriţa-Năsăud - ing. Lorant Sas, Cluj - ec. Simona Cristea, Sălaj - Florin Iordache, Satu Mare - jurist Mircea Ciocan Maior şi Maramureş - Florin Barbur.

AGERPRES