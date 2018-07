Bilanţul primelor şase luni de guvernare. Viorica Dăncilă: "Veniturile la bugetul de stat au crescut cu 12%”

Viorica Dăncilă prezintă bilanţul primelor şase luni de guvernare. Premierul României a vorbit despre cele mai relevante măsuri din programul de guvernare.

”Mă voi referi doar la cele mai relevante măsuri din programul de Guvernare pe care le-am realizat în acest prim semstru din 2018. Voi începe cu principalii indicatori macroeconomici care au defenit guvernarea. Total venituri bugetare: Semestrul I, 2017, 117,2 miliarde de lei, semestrul I 2018, 132 de miliarde de lei. Veniturile la bugetul de stat au crescut cu 12%, față de 2017. În ceea ce privește structura veniturile am decis să prezint sumele din impozitele pe venit comparativ cu cele din contribuții speciale. Pe de o parte, avem o scădere a sumelor din impozitele pe venit, de la 14,8 miliarde de lei, în semestrul I din 2017, la 11,7 miliarde de lei, în semestrul I din 2018, acest lucru s-a datorat faptului că impozitul a fost redus de la 16%, la 10%. Am avut o scădere de 3,1 miliarde lei. Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat a adus la buget un plus de 12,6 miliarde lei. Măsurile sociale care s-au luat în aceste șase luni. Punctul de pensie s-a majorat de la 1.000 de lei la 1.100 de lei. Anul viitor punctul de pensie va crește cu 15% și va ajunge la 1265 de lei. Am majorat pensie minimă garantată, de la 520 de lei, la 640 de lei. Am crescut indemnizația pentru persoanele cu handicap, am prezentat-o în euro, astfel încât să avem o imagine reală să nu fie influențată de inflația. Am majorat indemnizația la 108 euro. Aceasta a crescut cu 110% din 2016 până acum. În domeniul sănătații, am majorat consistent salariile medicilor. Creșterile sunt mult peste 100%. Veniturile medicilor din Romania încep să fie comparabile cu cele din Uniunea Europeană”, a zis Dăncilă la Antena 3.