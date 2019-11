Birchall, atac la Dăncilă și la Iordache cu privire la Legile Justiției

Fostul ministru al Justiției Ana Birchall, dată afară din PSD la începutul acestei săptămâni, o atacă pe pagina sa de socializare pe Viorica Dăncilă și acuză că a găsit la minister „multe nenorociri făcute de PSD”. Printre „nenorocirile” găsite se numără și Legile Justiției, pe care, conform lui Florin Iordache, însăși Birchall le-a votat, atunci când ele se aflau în dezbatere parlamentară.

Birchall îi scrie fostului premier Viorica Dăncilă că „era în fișa postului de ministru al Justiției să vorbesc despre justiție, despre nenorocirile pe care le-am găsit în legile făcute și în timpul mandatul dv. de «Comisia specială Iordache» de exemplu, despre asaltul asupra justiției, că doar nu era să vorbesc despre vreme sau despre broșe....”. Asta, după ce, miercuri, liderul PSD a susținut, într-o declarație de presă că, „după alegerile europarlamentare, am hotărât cu toții că nu mai discutăm despre justiție, guvernul nu va interveni în niciun subiect legat de justiție. Ne-am învățat lecția şi nu vrem să mai repetăm greșelile făcute. Doamna Birchall a ieșit în spațiul public cu teme legate de justiție și acest lucru i-a deranjat pe colegi. „Faptul că a ieşit pe declaraţii pe justiţie fără să aibă acest drept, această posibilitate. Faptul că noi am înţeles votul de la europarlamentare şi de atunci nu am mai vorbit despre justiţie”.

Într-o poziție care i-ar face invidioși pe cei de la USR sau pe reprezentanții grupării #rezist, Ana Birchall susține că „în calitate de ministru al Justiției, am respectat votul românilor de la referendum, care ne cerea să punem punct greșelilor făcute în trecut în Justiție, să oprim asediul nefast asupra justiției și să începem să recâștigăm încrederea românilor că justiția și domnia legii chiar sunt respectate și aplicate”.

Iordache: Doamna Birchall a votat aceste legi

Vizat direct de afirmațiile fostei sale colege, deputatul PSD Florin Iordache a reacționat dur. Acesta a precizat că „Legile Justiției au fost votate și de deputatul Birchall. Dacă avea ceva de spus, trebuia să spună în Parlament. Să nu uităm că aceste legi au parcurs de 3-4 ori traseul prin Parlament, Curtea Constituțională, președinte. Deci, fiecare coleg, deputat sau senator, s-a putut exprima. Doamna Birchall a făcut totuși ceva? Ca ministru al Justiției a făcut ceva? Putea să propună amendamente. Mai mult s-a lamentat. Care asalt? Se lamentează și merge la televizoare să-și justifice inabilitatea”, a izbucnit Florin Iordache.

Ana Birchall s-a poziționat împotriva PSD imediat după ce a devenit ministru al Justiției, fiind, de altfel, singurul membru PSD lăudat de Klaus Iohannis, după demiterea Guvernului Dăncilă, și pe care a refuzat să-l revoce din funcție, încălcând Constituția. Birchall a fost exclusă din partid, în special pentru modul în care a contribuit la blocarea activității plenului CSM, pentru a nu se reuși numirea Adinei Florea la conducerea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, structură în favoarea desființării căreia Ana Birchall s-a exprimat în mai multe rânduri.