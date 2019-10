Birchall vrea să desființeze Secția Specială, deoarece nu dă bine în CV-ul ei

După ce, miercuri, Ana Birchall a absentat de la ședința Plenului CSM, în care ar fi trebuit, pentru a șasea oară, să se valideze numirea Adinei Florea la conducerea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, ministrul interimar al Justiției a recunoscut că are pe agendă desființarea acestei structuri de Parchet sau, în cel mai bun caz, decimarea atribuțiilor conferite de lege acestui organism. Motivul invocat este că ea nu își poate bate joc de propriul CV, dând de înțeles că, în opinia ei, Legea Parlamentului prin care a fost înființată SIIJ nu este bună. Asta, în ciuda faptului în care legea a fost controlată, în mai multe rânduri, de Curtea Constituțională.

Existența Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție nu este în beneficiul actului de justiție, a afirmat, ieri, ministrul revocat al Justiției, Ana Birchall, după ce președintele CSM, Lia Savonea, a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu ingerințele acesteia în activitatea procurorilor și pentru boicotul generalizat de ieri din Plenul CSM.

Conform lui Birchall, “orice persoană care este urmărită, cercetată și face o plângere la această Secție Specială, Secția Specială are competența să rețină tot dosarul. Fie că vorbim de infracțiuni grave, omor, proxeneți, bande de tâlhari, criminalitate organizată, viol, omor orice alt tip de infracțiune, repet orice persoană care înțelege să facă o plângere la Secția Specială, secția specială, conform articolului 88 indice 1 aliniat 2, are competența să rețină și să continue cu acel dosar”. “Dacă considerați că este în beneficiul justiției o astfel de competență, eu, în calitate de ministru al Justiției, dar și ca absolvent de Drept și nu o să-mi bat niciodată joc de CV-ul meu, nu consider că este normal și nu este în beneficiul actului de justiție, pentru că pe noi ne interesează, pe toți din societate, indiferent unde suntem, ca să ne preocupăm de buna funcționare a sistemului judiciar și de un act de justiție așa cum ni-l dorim fiecare”, a mai spus ministrul revocat al Justiției.

Toate Parchetele sunt fără șefi, sub ministeriatul Anei Birchall

Nu este pentru prima dată când Ana Birchall precizează că SIIJ nu trebuie să existe, având, practic, același mesaj cu sistemul care o susține pe Laura Kovesi și abuzurile săvârșite de DNA, în ultimii ani, sub conducerea acesteia la vârful Parchetelor. Mesajul ministrului intră în coliziune directă cu poziția partidului din care face parte, aflat pe poziție diametral opusă în ceea ce privește această Secție.

Interesant este că blocajul la care pune umărul Ana Birchall în ceea ce privește numirea Adinei Florea, procuror care a câștigat concursul organizat de CSM, are loc în condițiile în care, sub ministeriatul ei niciuna dintre structurile importante ale Ministerului Public nu are șef numit, ci doar interimar. DNA nu mai are procuror-șef, deoarece Klaus Iohannis a refuzat propunerile făcute de Tudorel Toader, iar Ana Birchall nu a venit cu nicio nominalizare în ultimele patru luni. Nici pentru Parchetul General, rămas fără procuror general, după ieșirea la pensie a lui Augustin Lazăr, nu a fost formulată o nominalizare. Iar în ceea ce privește DIICOT, prin demisia forțată politic a lui Felix Bănilă, nici aici nu avem un procuror-șef plin.

Demnitarul a cărui situație juridică este incertă contestă o lege organică adoptată de Parlamentul României și supusă, în mai multe rânduri, controlului Curții Constituționale