Bogdan Aurescu - aviz pozitiv pentru funcţia de ministru de Externe

Ministrul propus pentru Afaceri Externe, Bogdan Aurescu, a primit marţi aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului.



Decizia a fost luată cu 23 de voturi "pentru", 15 "împotrivă" şi trei abţineri de către membrii Comisiilor de politică externă şi pentru comunităţile de români din afara ţării de la Camera Deputaţilor şi Senat.



Aurescu a vorbit, în cadrul audierilor, de priorităţile şi provocările din politica externă română, inclusiv de Visa Waiver şi relaţia cu Republica Moldova.



El a afirmat că includerea în programul Visa Waiver "este un obiectiv comun în relaţia româno-americană, nu este doar un obiectiv pe care România îl are, ci este un obiectiv comun".



Ministrul propus a afirmat că principala piedică în calea includerii în program este condiţia din legislaţie legată de rata de refuz a cererilor de viză, care în prezent este de 9,11%, iar pragul este de 3%.



Aurescu a vorbit că în curând MAE şi Ambasada SUA vor demara o campanie de informare. "Acest procent al ratei de refuz nu se datorează neapărat cetăţenilor români care aplică în România, dar există şi o contribuţie a cetăţenilor români care se găsesc în alte state. Important e ca cetăţeanul român, când aplică pentru o viză de scurtă şedere în America, să facă acest lucru doar dacă îndeplineşte toate condiţiile", a punctat ministrul desemnat. În acest sens, a spus că, în cazul Visa Waiver, "este exclusă o decizie pur politică. Trebuie respectată această legislaţie americană".



Aurescu a afirmat că schimbarea relaţiei dintre România şi Republica Moldova a fost generată de schimbarea guvernului Maia Sandu cu un executiv socialist.



"Abordarea pe care România o are faţă de acest guvern este cea pe care am afirmat-o public atât preşedintele României, cât şi prim-ministrul şi eu la rândul meu, de destul de multe ori, atât în România, cât şi în forurile internaţionale la care am participat. Am comunicat şi părţii moldovene (...), e vorba despre o poziţie care nu susţine continuarea proiectelor cu Republica Moldova decât în ceea ce priveşte proiectele la nivel local şi respectiv proiectele în beneficiul cetăţenilor, de conectare strategică", a evidenţiat Aurescu. AGERPRES