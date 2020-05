Bogdan Aurescu încearcă să repare gafele lui Klaus Iohannis

Miniștrii de Externe de la București și de la Budapesta, Bogdan Aurescu și Peter Szijjarto, au susținut, ieri, o conferință de presă comună, în cadrul căreia cei doi oficiali și-au arătat disponibilitatea detensionării relațiilor dintre statele pe care le reprezintă. Asta, după ce, în ultimele săptămâni, au fost vehiculate, de la cel mai înalt nivel, acuzații referitoare la un plan privind ruperea Ardealului și alipirea acestei regiuni la Ungaria.

Bogdan Aurescu a transmis, astfel, un mesaj ferm de colaborare cu statul vecin și a îndemnat la detensionarea relației bilaterale, precum și ieșirea din logica de confruntare care a marcat ultimele săptămâni. Reamintim că, luna treută, Klaus Iohannis s-a adresat în limba maghiară către PSD și către Marcel Ciolacu, acuzându-i că au o înțelegere secretă cu liderul Guvernului de la Budapesta, Viktor Orban, pentru autonomia Ținutului Secuiesc și pentru predarea Ardealului către statul vecin.

Ministrul de externe maghiar, Peter Szijjarto, a făcut, la rândul său, apel la relații bilaterale bune bazate pe respect reciproc între cele două state. Ambii demnitari au vorbit, în conferința de presă comună, despre împlinirea, pe data de 4 iunie 2020, a o sută de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon. Cei doi au făcut apeluri pentru respectarea semnificației istorice a acestui eveniment, dar din perspectiva ambelor state, cât și pentru buna colaborare dintre cele două țări membre ale Uniunii Europene.

Ungaria atrage atenția că are investiții în Transilvania

Oficialul maghiar a vorbit despre faptul că Guvernul de la Budapesta derulează un program economic important, prin care Ungaria investește în proiecte importante din Transilvania. În ceea ce privește programul economic prin care Ungaria investește în proiecte din Transilvania, Peter Szijjarto a readus aminte faptul că, în urmă cu trei ani, a purtat o discuție despre acest aspect cu fostul ministru de resort Teodor Meleșcanu, dezbătând condițiile pentru derularea acestor programe.

„Ne-am uitat unul în ochii celuilalt și așa am stabilit programul”, a precizat șeful diplomației de la Budapesta, care a adăugat că, anul acesta, a căzut de acord cu Bogdan Aurescu și va fi semnat un acord scris. „Contractele din programul economic care au fost încheiate s-au terminat. Guvernul maghiar e pregătit să acorde în continuare aceste investiții, dorim să ne înțelegem cum să acordăm aceste investiții în continuare. Deocamdată nu este niciun program nou în derulare”, a mai adăugat ministrul maghiar de Externe.

Aurescu ar fi preferat ca vizita să se desfășoare după centenarul Trianonului

Ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, a precizat că este o vizită care are loc într-o perioadă sensibilă în această relație bilaterală. „La început, am fost reticent în legătură cu organizarea acestei vizite acum, pentru că suntem cu zece zile înainte de momentul semnării Tratatului de la Trianon, care are semnificații diferite pentru România și Ungaria. În ultima perioadă au existat momente tensionate la nivelul relației bilaterale. Suntem în contextul stării de alertă în România”, a precizat acesta.

Aurescu susține că ar fi prefetrat ca această vizită să aibă loc după 4 iunie, pentru că este un context special, pentru că e nevoie de o bună pregătire a unei astfel de vizite. El a făcut un apel „la reținere și discernământ”. „Pledăm în actualul context, marcat de efectele nocive ale crizei COVID, pentru implicare deplină și reală în construirea unei relații în avantaj reciproc”, a conchis acesta.

Conferința de presă comună a miniștrior de Externe de la București și de la Budapesta, Bogdan Aurescu și Peter Szijjarto