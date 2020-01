Boloş: În următoarea perioadă de programare europeană, fondurile alocate zonei antreprenoriale vor fi dublate la 3 miliarde de euro

Lucian Alecu

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a declarat miercuri că pentru următoarea perioadă de programare, 2021-2027, fondurile UE care vor fi alocate zonei antreprenoriale vor fi dublate - de la 1,5 miliarde de euro la 3 miliarde de euro.



Premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, s-au întâlnit cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai structurilor asociative.



"În perioada de programare 2014-2020 am avut un buget alocat pentru mediul de afaceri de 1,5 miliarde euro, am avut 17.000 de companii care au beneficiat de sprijin pe fonduri europene pentru diferite inţiative antreprenoriale şi o valoare a proiectelor depuse de 3 miliarde de euro. Există un potenţial de business pe care-l avem la nivel naţional, trebuie să-l valorificăm cât mai bine în următoarea perioadă de programare, pentru că, prin intermediul mediului de afaceri, asigurăm creşterea economică, o componentă importantă a politicilor naţionale, inclusiv a programului de guvernare şi este fundamentul a ceea ce înseamnă dezvoltarea României pe termen lung. Discuţia a fost extrem de utilă, pentru că am prezentat mediului de afaceri provocările pe care le au pentru următoarea perioadă de programare", a afirmat Marcel Boloş într-o conferinţă de presă organizată la Palatul Victoria, susţinută alături de vicepremierul Raluca Turcan.



Ministrul a punctat că pentru următoarea perioadă de programare trebuie gândit un alt tip de iniţiative antreprenoriale, care au la bază "cercetarea, transferul tehnologic, producţia inteligentă".



"Acestea ar fi, să zicem aşa, cuvintele de ordine pe care le promovează Uniunea Europeană în momentul de faţă. Nu va fi o perioadă extrem de simplă, mai ales pentru iniţiativele antreprenoriale care vor urma să aibă loc în perioada următoare. Trebuie să ne uităm şi la politica pe care o promovează UE susţinând acele tehnologii de vârf pe care noi le-am intitulat tehnologiile viitorului. Sună extrem de pretenţios să ne gândim la nanotehnologii, sună extrem de pretenţios să ne gândim la biotehnologii sau nu mai spun de alte domenii de vârf ale tehnicii. Eu cred că aşezarea pe acest drum al tehnologiilor de vârf va face diferenţa între România actuală şi România următorilor 10 ani. De aceea, am prezentat mediului de afaceri ce înseamnă acest lucru pentru următoarea perioadă de programare, anunţându-i, totodată, că dacă viitorul actual a fost de 1,5 miliarde euro pentru sprijin antreprenorial, în următoarea perioadă de programare vom avea un buget, bazat pe cifrele provizorii pe care le avem, de 3 miliarde de euro. Deci, discutăm de o dublare a acestor fonduri şi de canalizarea acestor tipuri de investiţii în zonele acestea care ţin de tehnologiile de vârf", a explicat Boloş.



El a adăugat că o altă componentă este aceea a capitalului resurselor umane, cea a "ocupării".



"Aici au fost prezentate 4 iniţiative pe care le avem în vedere. E vorba de componenta de start-up-uri (...), mai ales componenta adresată tineretului şi, în special, componentelor de start-up care au avut până acum un succes aparte, vorbesc de Start-up Diaspora. O a doua componentă pe ocupare este cea legată de calificarea angajaţilor la locul de muncă, de acest tip de intervenţie beneficiind companiile, dar şi forţa de muncă angajată în aceste companii. Discutăm mai apoi de al treilea tip de intervenţie, care este destinată calificării/recalificării forţei de muncă şi, de această dată, cu noutatea legării acestor cursuri de calificare de nevoile reale din piaţa muncii (...). Şi, în sfârşit, un ultim tip de intervenţie pe zona ocupării este cel legat de crearea instrumentelor financiare necesare mai ales pentru start-up-urile pe care le-am sprijinit în actuala perioadă de programare, cele care s-au înfiinţat în baza programelor naţionale pe care le-am sprijinit şi care au fost finanţate din fonduri europene şi mai ales pe zona de asigurare a continuităţii activităţii acestor start-up-uri înfiinţate", a mai declarat Boloş.



Ministrul a menţionat că o altă componentă importantă este legată de digitalizare.



"Mediul de afaceri va avea acces la tot ce înseamnă fonduri pentru asigurarea digitalizării activităţii pe care aceştia o desfăşoară. Deci, sunt o serie de lucruri cu tentă de noutate şi am încercat să vedem care este pulsul şi care este reacţia mediului de afaceri la toate aceste lucruri noi, pentru ca să poată pregăti din timp ce înseamnă accesarea de fonduri europene pe viitor", a subliniat Boloş.

