„Bomba” lui Paul Stănescu: la prezidențiale a fost blat între Iohannis și Dăncilă

Dezvăluire incredibilă făcută, în cadrul unei conferințe de presă, de actualul secretar general interimar al Partidului Social Democrat, Paul Stănescu. Acesta susține, nici mai mult, nici mai puțin, decât că Viorica Dăncilă ar fi fost convinsă să candideze la alegerile prezidențiale chiar de Klaus Iohannis. Mai mult, președintele ar fi convins-o pe Dăncilă să cadideze inclusiv la conducerea PSD, în luna iunie a acestui an, acesta fiind, de fapt, și motivul pentru care Stănescu s-a distanțat de fostul lider social-democrat.

Paul Stănescu, lider al PSD Gorj și secretar general interimar al PSD, după demisia fostei conduceri a partidului, a declarat, ieri, că, după pierderea alegerilor europarlamentare din luna mai și după ce Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare cu executare, pierzând, astfel. șefia partidului, a încercat să o convingă pe Viorica Dăncilă să nu organizeze un congres al PSD în cursul acestui an, ci să o facă anul viitor, după ce treceau și alegerile prezidențiale. Iar Dăncilă ar fi acceptat inițial, însă s-a răzgândit după ce a fost chemată la discuții, cu ușile închise, de către președintele României, Klaus Iohannis. Un alt subiect a cărui evoluție a fost relativ identică, spune Stănescu, a fost și candidatura Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Pentru că nu a fost de acord cu aceste lucruri, Paul Stănescu susține că a riscat inclusiv excluderea din partid.

„Am rugat-o să nu facă congres și să nu candideze”

„Cu doamna Dăncilă am avut o discuţie tete-a-tete, înainte de a accepta propunerea de a fi preşedinte executiv, după europarlamentare. Am rugat-o două lucruri: unu, să nu facem congres în 2019, ci în ianuarie-februarie 2020, şi doi, i-am spus să nu candideze (la prezidențiale – n.red.). Am bătut palma, doamna a fost de acord. Înţelegerea a durat foarte puţin, şapte-opt zile cred. Am mers la Cotroceni pentru consultarea cu votul în diaspora, în formula Dăncilă-Fifor-Stănescu-Ciolacu-Teodorovici. După întâlnire, domnul preşedinte a rugat-o pe doamna premier să stea de vorbă cu dumneaei, câteva minute. Cred că au stat 20 de minute, dacă nu o jumătate de oră. Ajungând la Parlament, doamna Dăncilă ne-a spus că vrea congres imediat. Eu i-am spus că pe mine m-a pierdut, în condiţiile date. Eu m-am retras şi am văzut cu toţii ce a urmat. Eu i-am spus: Doamna Dăncilă, doamna prim-ministru, Viorica, nu mai ştiu cum i-am spus, în condiţiile date, m-aţi pierdut, pentru că am stabilit că nu facem nişte lucruri şi dumneavoastră aţi ţinut doar câteva zile. Eram cu câţiva colegi i-am pus să-şi dea cu părerea dacă vor sau nu vor congres, toţi au zis că nu vor congres. Doamna Dăncilă, fiind prim-ministru, sigur, cu obedienţa unora, că nu mă feresc spun lucrul ăsta, a făcut congres. Eu am fost la congres, n-am votat, s-a ales preşedinte. Sigur, asta era clar, lucrurile erau clare, că convocarea unui congres şi alegerea dumneaei erau spre candidatura dumneaei, până la urmă, asta era miza”, a declarat Paul Stănescu în fața jurnaliștilor.

Foștii parteneri de guvernare au acuzat și ei această înțelegere

Foștii parteneri de guverare ai PSD, de la ALDE, au acuzat, în mai multe rânduri, că între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă a existat un „blat”, acesta fiind și motivul pentru care social-democrații, sub conducerea Vioricăi Dăncilă, nu și-au respectat înțelegerea anterioară, anume aceea a unei candidaturi unice din partea lui Călin Popescu Tăriceanu. Ulterior, după ieșirea de la guvernare, ALDE a solicitat PSD să renunțe la candidatura proprie și, împreună cu Pro România, să susțină candidatura lui Mircea Diaconu.