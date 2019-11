Botoșani: Noi secții de votare înființate datorită miilor de ucrainieni și moldoveni stabiliți în regiune

Victor Stroe

Autorităţile din judeţul Botoşani au înfiinţat secţii de votare în două localităţi în care populaţia a crescut exponenţial în ultimul an, după ce mii de persoane din Republica Moldova sau Ucraina au obţinut cetăţenie română, stabilindu-şi domiciliile în localităţile respective.



Secţia de votare 403 din Maghera - comuna Vârfu Câmpului a fost înfiinţată ca urmare a faptului că peste 2.000 de cetăţeni ucraineni şi-au stabilit domiciliul pe raza acestei localităţi. Primarul comunei Vârfu Câmpului, Maria Huţu, recunoaşte că situaţia apărută la Maghera este una atipică. Cetăţenii respectivi au fost primiţi în spaţiu de localnici, doar în scopul de a le facilita obţinerea cetăţeniei române.



"Legislaţia este cum este şi nu ai cum să îi opreşti. Nu contează că sunt 1.000 într-o casă. Eu am un an şi ceva de când am făcut adrese în scris la instituţiile în drept şi nu am primit niciun răspuns, în niciun fel", a afirmat Huţu.



O situaţie similară se înregistrează în localitatea Ripiceni, acolo unde populaţia a crescut cu aproximativ 1.500 de persoane pe fondul obţinerii cetăţeniei române de către tot atâţia cetăţeni din Republica Moldova. Ca urmare, Primăria a fost nevoită să solicite înfiinţarea unei noi secţii de votare, iar Instituţia prefectului a aprobat constituirea Secţiei de votare 348.



"Faţă de scrutinul de la europarlamentare, a crescut numărul secţiilor de votare cu două, motivat că a crescut numărul de alegători din zonele respectiv, scriptic", a afirmat prefectul Dan Şlincu.



Primarul din Ripiceni, Gabriel Talef, spune că înfiinţarea unei noi secţii de votare presupune costuri suplimentare, în special la capitolul referitor la plata membrilor Biroului electoral al secţiei de votare. De asemenea, pentru cetăţenii moldoveni care şi-au stabilit domiciliul pe raza localităţii vor fi înregistrate costuri de tipărire a buletinelor de vot, iar probabilitatea ca aceştia să participe la scrutinul prezidenţial este extrem de redusă.



Peste 367.000 de cetăţeni cu drept de vot din judeţul Botoşani sunt aşteptaţi, duminică, la urne, la primul tur al alegerilor pentru funcţia de preşedinte al României.



La nivelul judeţului au fost constituite, pentru prima dată, 427 de secţii de votare, cu două mai multe decât la alegerile europarlamentare din luna mai. Numărul secţiilor a fost suplimentat ca urmare a creşterii populaţiei din comunele Vârfu Câmpului şi Ripiceni.

AGERPRES