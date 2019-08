Breaz: Avem nevoie de Cerbul de Aur, promovează adevărata faţă a României; sprijinul financiar al MCIN - 550.000 lei

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Daniel Breaz, a declarat duminică, la Braşov, că Festivalul Internaţional Cerbul de Aur este un eveniment care trebuie să continue, pentru că "promovează adevărata faţă a României", precizând, totodată, că ministerul a sprijinit ediţia de anul acesta cu suma de 550.000 de lei.



"Cerbul de Aur reprezintă un brand nu numai pentru Braşov, ci pentru România şi este regretabil că, timp de 9 ani, a fost o pauză în organizarea acestuia, iar reluarea acestui frumos eveniment a fost chiar în anul Centenarului. Trebuie să continue (...) şi (...) e nevoie de implicare, pentru că acest eveniment, care a atras oamenii, nu numai braşoveni, ci şi din întreaga ţară şi foarte mulţi străini (...), este important, pentru că arată ceea ce înseamnă România adevărată, şi nu România care se promovează fals. (...) De astfel de evenimente avem nevoie, care să promoveze adevărata faţă a României. Nu avem nevoie de fake news şi de lucruri negative, care să scoată în evidenţă şi ceea ce nu există în România, să creeze nişte subiecte false despre imaginea României. Aceste evenimente pun România într-o imagine pozitivă pe harta lumii", a afirmat Breaz, în conferinţa de presă organizată cu prilejul încheierii Festivalului Internaţional Cerbul de Aur.



În opinia sa, indiferent cine se va afla pe viitor la conducerea ministerului şi a autorităţilor locale din Braşov, proiectul festivalului ar trebui să fie continuat în fiecare an.



"Este un eveniment care, sper, va continua să fie organizat, anual, la Braşov, cu toate că sunt eforturi foarte mari. Eu cred că merită şi, indiferent cine va fi primar, preşedinte al Consiliului Judeţean, ministru, prefect şi director al TVR, să se gândească că acest eveniment reprezintă ceva pentru România", a punctat ministrul Culturii.



Totodată, Breaz a spus că "nu ar fi o tragedie" dacă, pentru ediţiile ulterioare, ar fi schimbată locaţia festivalului, dacă acest lucru ar permite participarea unui număr mai mare de spectatori.



"Festivalul creşte şi am văzut şi aseară (sâmbătă, cu prilejul serii de gală - n.r.) foarte multe persoane care, practic, nu au avut acces în Piaţă (a Sfatului - n.r.). Important este să rămână la Braşov, pentru că Cerbul de Aur se identifică cu Braşovul. (...) Acum, depinde cât de mult se doreşte creşterea acestuia, cât de mulţi spectatori vor fi pe viitor. Aici sunt mai multe analize care cred că ar trebui să fie făcute şi, în funcţie de acest aspect, s-ar putea decide dacă da sau nu (se va muta - n.r.) undeva într-un spaţiu mai mare, unde ar putea să fie mai mulţi spectatori. (...) Dacă festivalul va creşte, nu cred că ar fi o tragedie, dacă s-ar organiza tot la Braşov, dar pentru a da posibilitatea unui număr şi mai mare de spectatori să participe la acest eveniment", a afirmat Daniel Breaz, răspunzând unei întrebări.



Pe de altă parte, preşedintele-director general al TVR, Doina Gradea, a arătat, în aceeaşi conferinţă de presă, că, din punctul de vedere al instituţiei, Piaţa Sfatului este "o locaţie perfectă".



"Având în vedere unicitatea acestui festival - este singurul festival-concurs care se desfăşoară în inima unui oraş - nu cred că putem schimba locaţia, însă întotdeauna sunt discuţii, ca şi anul acesta, cu autorităţile locale, pentru a nu deranja locuitorii oraşului, oamenii de afaceri din zonă. Evident că am simulat şi anul acesta în alte locaţii. Costurile erau mult mai mari şi festivalul se transforma într-un alt fel de festival, nu mai era ce a fost în ultima vreme (...), pentru că el a început totuşi în sală (...) şi ulterior s-a transformat într-un festival care se desfăşoară în inima oraşului. (...) Din punctul nostru de vedere, este o locaţie perfectă, însă TVR va ţine cont de dorinţele locuitorilor, de aşteptările lor, de ceea ce spun autorităţile locale", a precizat Doina Gradea.



La rândul său, primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, a susţinut că nu este cazul să se ia în calcul o modificare.



"Nu cred că este cazul să luăm în calcul o modificare. Am făcut câteva simulări în primăvară şi, practic, este imposibil acest lucru, aceasta este cea mai bună soluţie. Atunci când vrei să organizezi evenimente de asemenea anvergură îţi asumi şi anumite restricţii sau alte lucruri, pe care trebuie să le iei în calcul. (...) Cerbul de Aur este un eveniment de anvergură, care necesită numite chestiuni organizatorice, cu anumite restricţii, care sunt fireşti şi dacă vrem să avem un eveniment trebuie să luăm în calcul şi acest lucru. Nicăieri nu există un eveniment care să fie organizat într-o zonă centrală şi care să nu presupună anumite restricţii, chestiuni de acest fel", a subliniat primarul Braşovului.

