Budăi: Am cerut un raport de la DGASPC; cel mai important, acum, e să ne ocupăm de starea copilului

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Marius Budăi, a anunţat vineri seara că a cerut un raport de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj (DGASPC) în care să se spună exact ce s-a întâmplat în cazul fetiţei din Baia de Aramă, adoptate de o familie de români din SUA, şi să prezinte punctul de vedere al psihologului şi asistentului social.



"Eu, ca un vechi lucrător în asistenţa socială, din 1995, chiar speram să nu văd aşa ceva niciodată. Am văzut că şi Parchetul şi IPJ au anunţat că vor face verificări şi vor vedea exact ce s-a întâmplat acolo. Eu am dat ordin preşedintelui ANPDCA (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie n.r.) să ceară un raport scris de la DGASPC Dolj să vedem, cei doi angajaţi de DGASPC Dolj să ne spună exact punctul lor de vedere, al psihologului şi al asistentului social. Să ne spună exact ce a fost acolo. Cel mai important acum din punctul meu de vedere este să ne ocupăm de starea copilului. Noi avem posibilitatea şi cu siguranţă o vom face. Avem potrivit legislaţiei o monitorizare post adopţie. Atât timp cât familia va fi în România noi vom face această monitorizare, iar când se va deplasa în SUA, avem o instituţie similară cu care avem încheiat un acord de colaborare şi cu siguranţă vom face această monitorizare şi dacă situaţia va şchiopăta, cu siguranţă voi informa opinia publică", a afirmat Marius Budăi, la România TV.



Acesta a precizat că fetiţa se află în prezent cu familia adoptivă şi că, potrivit procurorului, domiciliul acesteia nu poate fi comunicat.



Budăi a mai afirmat că înainte de demararea procedurii de deschidere a adopţiei a fost informat asistentul maternal asupra faptului că fetiţa urmează să fie declarată adoptabilă şi că există o declaraţie a acesteia că nu doreşte adopţia copilului.



În urma intervenţiei telefonice a asistentului maternal ce avea grijă de fetiţă şi care a afirmat că acea declaraţie i-a fost luată cu forţa, Marius Budăi a subliniat că luni va sesiza ANPDCA.



"Ministerul de Justiţie o să trebuiască să verifice clar ce s-a întâmplat pe linie de autorizare şi până ce s-a dat Hotărârea judecătorească (de adopţie n.r). Acum, cu informaţia nouă precum că i s-a luat doamnei declaraţia cu forţa, acea declaraţie de renunţare la adopţie, cu siguranţă voi sesiza ANPDCA şi cu siguranţă voi trimite luni şi la Mehedinţi şi AJPIS (Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială n.r) şi ANPDCA. Şi să sesizam Poliţia, pentru că, dacă i s-a întâmplat aşa ceva şi i s-a luat o declaraţie cu forţa doamna trebuie să aibă şi dovezi, iar managerul de caz trebuie să şi răspundă", a mai afirmat ministrul Muncii.



Premierul Viorica Dăncilă a cerut vineri o anchetă în cazul fetiţei de 8 ani din Baia de Aramă care a fost dată spre adopţie şi care a fost preluată vineri de autorităţi de la o asistentă maternală în urma unei hotărâri judecătoreşti, adăugând că a solicitat şi ca acestui copil să i se acorde consiliere psihologică.



"Am vorbit cu ministrul Muncii, cu ministrul Afacerilor Interne să demareze o anchetă, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Sper ca şi Inspecţia Judiciară să facă acest lucru. Este vorba de un copil, care are sentimente şi cu sentimentele lui nu trebuie să se joace nimeni. Înţeleg foarte bine acest lucru, eu sunt o mamă care a adoptat un copil şi ştiu cât de importantă este o familie pentru un copil şi cum poate să îi schimbe viaţa. Cred că acest lucru trebuie tratat cu atenţie şi dincolo de aceste anchete, care trebuie să aibă cursul lor, trebuie să ne gândim cum ajutăm această fetiţă să se integreze cât mai bine, să nu o rănim. Ştiu că există o hotărâre judecătorească, acolo unde hotărârea există, nu putem să intervenim, dar eu cred că trebuie să ne gândim la ce simte acest copil", a declarat premierul la Neptun.



Poliţişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Mehedinţi, însoţiţi de un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, au descins vineri dimineaţa în casa unei familii din Baia de Aramă, pentru a lua o fetiţă de opt ani, dată în adopţie unui cuplu din SUA cu cetăţenie română.Fetiţa locuia împreună cu asistenta maternală, care a avut grijă de copil în ultimii şapte ani.



Potrivit presei locale, asistentei maternale i s-a desfăcut contractul de muncă, iar autorităţile au considerat că fata stă ilegal la domiciliul acesteia.



În imaginile înregistrate de soţul asistentei maternale apare fetiţa care plânge şi se zbate pentru a rămâne alături de asistenta maternală, căreia îi spune 'mama'. În imagini apare şi un procuror care ar brusca copilul.

AGERPRES