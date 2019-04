Budăi: Diferenţa de ocupare a forţei de muncă între femei şi bărbaţi este o dovadă a potenţialului irosit

Diferenţa de ocupare a forţei de muncă între femei şi bărbaţi este o dovadă a potenţialului irosit, deci este nevoie de măsuri pentru a susţine creşterea ratei de ocupare în rândul femeilor, a declarat miercuri ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, la finalul primei zile a reuniunii miniştrilor Muncii din ţările Uniunii Europene, organizată în contextul Preşedinţiei române a Consiliului UE.



"După cum ştiţi, cu ocazia acestei reuniuni informale ne-am propus să abordăm ca subiect egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi din mai multe perspective. În prima parte a zilei, discuţiile s-au concentrat pe stimularea participării femeilor pe piaţa forţei de muncă. De asemenea, am avut o sesiune de dezbateri pe tema încurajării şi sprijinirii femeilor în forme de muncă atipice, iar în a doua parte a zilei am discutat despre reducerea decalajului de remunerare între femei şi bărbaţi şi încercarea de a obţine un echilibru corect între viaţa profesională şi viaţa privată", a explicat Marius Budăi.



Acesta a avertizat că factorii care contribuie la adâncirea inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi sunt diverşi, de la segregarea de gen în educaţie, existenţa unei bariere privind accesul la învăţare pe tot parcursul vieţii şi până la lipsa prioritizării echilibrului dintre viaţa profesională şi cea de familie.



"Măsurile de stimulare a participării femeilor pe piaţa muncii, încurajarea femeilor în funcţii de conducere şi promovarea egalităţii de gen ca factor important al combaterii sărăciei sunt esenţiale, deoarece aceste elemente sunt instrumente care pot duce la o creştere economică sustenabilă. Diferenţele de remunerare între femei şi bărbaţi reprezintă un indicator al unei serii de dezechilibre pe piaţa forţei de muncă şi, după cum s-a arătat în timpul dezbaterilor, factorii care contribuie la adâncirea inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi sunt diverşi, de la segregarea de gen în educaţie, existenţa unei bariere privind accesul la învăţare pe tot parcursul vieţii şi până la lipsa prioritizării echilibrului dintre viaţa profesională şi cea de familie. Sunt importante investiţiile în dezvoltarea de competenţe pentru a sprijini ocuparea forţei de muncă, asigurarea participării depline a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii şi adaptarea la schimbările produse de noile tehnologii", a apreciat ministrul Muncii.



Marius Budăi a amintit faptul că, la nivel european, proporţia femeilor cu un nivel superior de educaţie este mai mare decât în rândul bărbaţilor, dar acest lucru nu este reflectat pe piaţa muncii.



"În acest context, implicarea tuturor actorilor - Guvern, parteneri sociali, companii, ONG-uri, societatea civilă - este esenţială pentru asigurarea echilibrului între cererea şi oferta de forţă de muncă, inclusiv prin creşterea accesului la învăţare pe tot parcursul vieţii. Este nevoie să susţinem creşterea ratei de ocupare în rândul femeilor, iar acest demers necesită abordarea integrată a barierelor cu care se confruntă femeile în societatea de astăzi. Statisticile arată că la nivel european proporţia femeilor cu un nivel superior de educaţie este mai mare decât a bărbaţilor. Din păcate, acest lucru nu se reflectă şi pe piaţa muncii. Diferenţa medie dintre rata de angajare între femei şi bărbaţi este de 11,6% în UE în ansamblul său şi de 18,2% când este calculată în echivalent normă întreagă. Această diferenţă de ocupare a forţei de muncă între femei şi bărbaţi este o dovadă a potenţialului irosit", a menţionat el.



Şeful de la Muncă a explicat că reducerea şomajului este una din măsurile principale pentru sprijinirea accesului femeilor pe piaţa muncii.



"Măsurile pentru eliminarea barierelor pe care le întâmpină femeile pe piaţa forţei de muncă vizează în special reducerea ratei şomajului, a muncii informale şi a acelei cu tip parţial de muncă pe care o practică preponderent femeile. Totodată, trebuie să încurajăm o partajare mai echitabilă a responsabilităţilor de îngrijire şi să susţinem ascensiunea profesională a femeilor, contribuind astfel la bunăstarea societăţii", a afirmat Budăi.



În plus, ministrul a făcut referire şi la integrarea femeilor cu dizabilităţi pe piaţa muncii.



"Am discutat astăzi şi despre integrarea femeilor cu dizabilităţi pe piaţa muncii. La nivelul UE, aproximativ 27,5% dintre femeile în vârstă de peste 16 ani declară o limitare a activităţii, comparativ cu 23% dintre bărbaţii din aceeaşi grupă de vârstă. Pentru femeile cu dizabilităţi, ratele scăzute de acces la programe de educaţie şi formare profesională precum şi lipsa oportunităţilor de acces pe piaţa muncii conduc la o lipsă de competenţe şi calificări profesionale. Ca o concluzie generală, cred că este necesar ca politica globală să fie transpusă în contextul naţional prin consolidarea politicilor publice pentru femei cu dizabilităţi, astfel încât să putem reduce semnificativ inegalităţile cu care se confruntă femeile cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii publice şi private", a mai spus Marius Budăi.

AGERPRES