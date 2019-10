Budăi: Le reamintesc colegilor de la PNL care se pregătesc să intre la guvernare că majorarea salariului minim nu este opţională

Majorarea salariului minim nu este opţională, iar actualul Guvern, deşi este interimar, poate să adopte această măsură, scrie ministrul interimar al Muncii, Marius Budăi, pe pagina sa de Facebook.



"Le reamintesc colegilor de la PNL care se pregătesc să intre la guvernare că majorarea salariului minim nu este opţională. În Programul de Guvernare promovat de PSD şi votat de Parlament este prevăzut că salariul minim trebuie să ajungă la 2.500 de lei brut în 2022. Ca ministru al Muncii şi Justiţiei Sociale m-am ţinut de cuvânt şi am realizat toate majorările de venituri promise pentru fiecare român", arată Marius Budăi.



Potrivit acestuia, actualul Guvern a programat pentru anul viitor creşterea punctului de pensie la 1.775 de lei, creşterea anticipată a salariilor din învăţământ, de la 1 septembrie 2020, la nivelul anului 2022, precum şi creşterea salariului minim.



"PNL, în schimb, a anunţat eliminarea salariului minim pe economie, o măsură catastrofală, care pulverizează întreg sistemul de salarizare al ţării şi produce grave perturbaţii economice şi sociale", menţionează sursa citată.



Budăi subliniază, de asemenea, că în funcţie de salariul minim se acordă o serie de subvenţii, iar în urma majorării acestuia beneficiari direcţi vor fi peste 1,3 milioane de români, la care se adaugă 116.000 de angajaţi cu studii superioare şi cel puţin 1 an vechime.



"Deşi este interimar, Guvernul condus de Viorica Dăncilă poate să adopte această măsură în temeiul prevederilor Codului Muncii. Conform articolului 164, alineatul (1) 'Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. Aşadar, premierul desemnat, Ludovic Orban, nu cunoaşte legislaţia pe care va trebui să o aplice dacă va ajunge la guvernare. Prin intenţia de eliminare a salariului minim PNL îşi demonstrează atât amatorismul şi nepriceperea, cât mai ales ignoranţa în privinţa mecanismelor economice şi sociale", scrie Marius Budăi.



Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a publicat miercuri un proiect de Hotărâre de Guvern conform căruia salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.262 lei lunar, începând din ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,518 lei/oră. Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.262 lei la 2.620 lei lunar. AGERPRES