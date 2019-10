Budăi spune că în opinia colegilor din opoziţie, pensionarii sunt nişte asistaţi social

Captura Antena 3

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, şi-a manifestat, vineri, dezacordul faţă de declaraţiile politicienilor din opoziţie potrivit cărora pensionarii sunt asistaţi social.



El declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Botoşani, că, în cazul în care actualele partide de opoziţie ar ajunge la guvernare, ar putea fi eliminate majorările de pensii prevăzute a se acorda în 2020 şi 2021.



"Am văzut cum categorii de persoane din România sunt luate la ţintă permanent de colegii noştri din opoziţie. O primă categorie o reprezintă pensionarii. Am văzut că pensionarii şi faptul că noi plătim pensiile şi le majorăm în continuare, în opinia colegilor din opoziţie înseamnă că pensionarii sunt nişte asistaţi social. Condamn clar astfel de declaraţii. Am văzut că vor veni la guvernare şi nu vor să mai continue implementarea Legii pensiilor care prevede majorări consistente atât în 2020, cât şi în 2021. Din contră, prin ultimele declaraţii ale susţinătorilor, că ei nu mai au curaj să iasă public, spun că ar trebui să introducem impozitul în procent mai mare pe pensii, pe salarii, pe tot ce înseamnă mediul de afaceri. Asta înseamnă o tăiere de pensii mascată, pentru că nu mai au curajul să vină cu acel 15% din 2010, ci vor veni cu o impozitare progresivă", a afirmat Budăi.



Acesta nu este de acord nici cu declaraţiile opoziţiei legate de îngheţarea salariilor în sistemul bugetar sau de faptul că "toţi bugetarii sunt praf la locul de muncă".

www.agerpres.ro