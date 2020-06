Călin Popescu-Tăriceanu, despre cererea de revocare a Renatei Weber: Avocatul Poporului nu este în niciun conflict de interese

Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat, marți, în Senat, că Avocatul Poporului, Renate Weber, nu este în conflict de interese.

„Liberalii - constat - că vor să pună mâna pe toate instituţiile şi să controleze instituţiile. Instituţiile care nu le cântă în strună trebuie mobilate cu oameni docili, cu oameni de casă ai PNL. (...) Trebuie să vă spun că am analizat, am luat informaţii şi PNL propagă nişte minciuni grosolane. În primul rând, Avocatul Poporului nu este în niciun conflict de interese. Avocatul Poporului, doamna Weber, nu are pensie specială, nu are dreptul la pensie specială, nu este beneficiară a sistemului de pensii de contributivitate, fiind avocat a contribuit la Casa de pensii a avocaţilor, deci nu funcţionează în sistemul public", a spus Tăriceanu.

De asemenea, liderul ALDE a mai afirmat că „în ultima perioadă, toate sesizările pe care Avocatul Poporului le-a făcut la Curtea Constituțională au avut câștig de cauză”.

PNL a depus, luni, la Parlament, cererea de revocare a Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului.