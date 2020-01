Călin Popescu Tăriceanu o compară pe Laura Kovesi cu Bin Laden

Fostul președinte al Senatului Călin Popescu Tăriceanu a reacționat dur, după ce un portal de știri a vehiculat ideea conform căreia este posibil ca liderul ALDE să-i fi trimis „mesaje de împrietenire” Laurei Codruța Kovesi. Tăriceanu susține că așa ceva nu ar putea să se întâmple niciodată, comparând așa-zisa sa legătură cu Kovesi cu imaginea lui George Bush jucând table cu Osama Bin Laden. Într-o manieră care amintește de epoca „Băsescu”, la scurt timp după ce președintele ALDE a avut această reacție, Parchetul General a anunțat că a declanșat urmărirea penală „in rem” într-o cauză care l-ar putea viza inclusiv pe Călin Popescu Tăriceanu.

Povestea are legătură cu un interviu pe care Laura Codruța Kovesi l-a acordat unui program podcast, realizat de Virgil Stănescu, în cadrul căruia a afirmat că, pe vremea când conducea DNA, un coleg procuror i-a spus că s-a întâlnit într-un aeroport cu o „persoană importantă”, care i-ar fi transmis că „șefa ta greșește”. „Colegul meu a întrebat: «Cu ce greşeşte?». «Păi, prea îi ia pe toţi, cu unii ar trebui să se împrietenească şi să-i aresteze numai pe ceilalţi». Și când mi-a zis colegul, m-a pufnit râsul, ştiam cine este persoana, şi în spaţiul public poza tot timpul în cel care este egal în faţa legii şi să nu facem justiţie selectivă, dar mesajul transmis mie era: «Împrieteneşte-te cu unii!». I-am zis colegului: «Păi, atunci facem justiţie selectivă? Noi trebuie să ne facem treaba, indiferent»”, a declarat Kovesi.

Analizând această afirmație, portalul Aktual 24 a speculat că sintagma „justiție selectivă” a fost des folosită în spațiul public de Călin Popescu Tăriceanu, care a fost el însuși vizat de DNA în dosarul „Microsoft”.

Șeful ALDE, revoltat la maximum de această alăturare

După ce s-a făcut această „legătură”, Călin Popescu Tăriceanu a reacționat extrem de dur, pe contul său de socializare, menționând că „în cei aproape 30 de ani de când sunt în politică am crezut că, în materie de minciuni și mizerii la adresa mea, le-am cam văzut pe toate. Ei, spre surprinderea mea, zilele trecute am văzut ceva nemaiîntâlnit și anume că în trecut mi-aș fi trimis bezele și i-aș fi dat sfaturi prietenești, prin intermediul unui procuror, doamnei Kovesi, pe vremea când era procuror șef al DNA!”. Liderul ALDE arată că „a spune că eu i-aș fi dat sfaturi doamnei e ca și cum ai spune că Bush juca table cu Bin Laden sau că Băsescu nu a fost informator al Securității! În plus, nu am avut și nu am procurori printre prietenii mei. Deci această așa-zisă știre este ceea ce în limbajul jurnaliștilor se numește «jeg de presă»”.

Tăriceanu pune „așa-zisa știre” pe seama hotărârii sale de a se opune viguros oricărei încercări de desființare a SIIJ și „refuzul de a accepta ideea întoarcerii la abuzurile de tristă amintire”.

Fostul președinte al Senatului atrage atenția că „au încercat alții mai grei decât ei (jurnaliștii care au făcut această legătură - n.red.) să-mi pună pumnul în gură și nu a funcționat. Așa că lor pot să le dau un sfat: nu vă mai pierdeți timpul cu scenarii Science Fiction, pentru că eu nu-mi schimb opinia cu privire la necesitatea existenței Secției!”.