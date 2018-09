Camera Deputaţilor a respins, în această săptămână, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne

Camera Deputaţilor a respins, în această săptămână, moţiunea simplă iniţiată de liberali împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor din 10 august, precum şi înfiinţarea comisiei de anchetă privind interceptările ilegale şi a validat mandatul deputatului minorităţilor naţionale Andrian Ampleev.



* Camera Deputaţilor a validat mandatul deputatului minorităţilor naţionale, reprezentant al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Andrian Ampleev. Aceasta i-a luat locul lui Miron Ignat, care a decedat în luna august.



Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, după vacantarea locului de deputat, va veni următoarea persoană care se regăseşte pe lista candidaţilor în circumscripţia naţională respectivă.



* Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, cu 259 de voturi "pentru", unul "împotrivă" şi două abţineri, proiectul de lege privind distribuţia de asigurări.



Proiectul are ca obiect de reglementare transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European şi a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distribuţia de asigurări.



Potrivit raportului Comisiei de buget, scopul acestui proiect este reglementarea activităţii de distribuţie a produselor de asigurare şi reasigurare, organizarea şi funcţionarea distribuitorilor de asigurări şi reasigurări, supravegherea activităţii de distribuţie şi a altor activităţi conexe acesteia, înregistrarea intermediarilor, inclusiv autorizarea sau avizarea acestora la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecţie şi informare de care să beneficieze consumatorii în ceea ce priveşte posibilitatea de a achiziţiona separat diferitele componente ale unui pachet oferit (vânzarea combinată - cross-selling).



Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect.



* Camera Deputaţilor a respins propunerea PNL şi PMP privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pe tema interceptărilor ilegale, denumită "PSDragnea face poliţie politică prin interceptări ilegale", înregistrându-se 94 voturi ''pentru'', 146 ''împotrivă'' şi 6 abţineri.



"Având în vedere declaraţiile publice deosebit de grave făcute de actuali şi foşti lideri marcanţi ai PSD referitoare la interceptarea unor comunicaţii instantanee (whatsapp) şi punerea acestora la dispoziţia ministrului de Interne, Carmen Dan, considerăm necesară clarificarea acestor aspecte şi a împrejurărilor în care instituţii ale statului au fost implicate în dispute publice cu încălcarea flagrantă a normelor legale în vigoare, precum şi stabilirea concluziilor, răspunderilor şi măsurilor ce se impun", se preciza în memorandumul iniţiatorilor.



La dezbaterile generale, deputatul liberal Florin Roman a spus că grupurile PNL şi PMP au depus această solicitare întrucât în spaţiul public au apărut acuzaţii extrem de grave care pot afecta drepturile cetăţeneşti şi siguranţa naţională.



În replică, liderul grupului social-democraţilor, Daniel Suciu, a arătat că PSD este acuzat nejustificat că foloseşte instituţiile statului şi a relatat un caz din 2015, când într-o şedinţă a PNL Bistriţa, lideri liberali s-au acuzat că s-au înregistrat între ei.



Deputatul PSD Eugen Nicolicea a afirmat că nu poate fi aprobată o comisie de anchetă care are un verdict dat în titlu. "Titlul este un verdict şi scris de un autor cam slăbuţ de anchete. Ce este aia PSDragnea? Nu e nicio persoană, poate PNLudovic. Vă propun respingerea acestui pamflet, care se vrea iniţierea unei comisii de anchetă", a adăugat Nicolicea.



* Moţiunea simplă depusă de PNL la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, intitulată "Bastoanele PSD peste obrazul democraţiei româneşti", a fost respinsă miercuri în plenul Camerei Deputaţilor cu 149 voturi "împotrivă", 99 "pentru" şi 3 abţineri.



Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputaţilor a solicitat demisia ministrului de Interne, menţionând că aceasta "a coordonat represiunea din 10 august".



La dezbateri, ministrul de Interne, Carmen Dan, a amintit că a prezentat public explicaţii cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe 10 august, primele fiind oferite chiar a doua zi, când au fost prezentate datele preliminare referitoare la acţiunile forţelor de ordine. Ea a mai spus că a oferit toate documentele solicitate Parchetului şi le-a trimis inclusiv Comisiilor de apărare din Camera Deputaţilor şi din Senat.



* Membrii Comisiei speciale pe legile justiţiei au avut, joi, o întâlnire cu experţii Comisiei de la Veneţia.



Preşedintele Comisiei speciale pentru legile din domeniul justiţiei, Florin Iordache, a declarat după întâlnire că a reiterat că expertiza Comisiei de la Veneţia este foarte bună şi trebuie să se ţină cont de observaţiile experţilor, menţionând că va răspunde în regim de urgenţă la toate neclarităţile sau observaţiile pe care aceştia le au.



Iordache a adăugat că a fost invitat la şedinţa Comisiei de la Veneţia din luna octombrie.



"Punctul nostru de vedere a fost acela că cele două legi au fost modificate în primul rând datorită Curţii Constituţionale, care trebuiau transpuse poate mai demult în legislaţie, datorită celor câteva directive europene care trebuiau transpuse, discutăm de prezumţia de nevinovăţie, de confiscare extinsă şi celelalte. Fără îndoială, fiecare grup parlamentar a susţinut opinia de ce trebuiau modificate sau de ce nu trebuiau modificate", a afirmat Iordache după întâlnirea membrilor Comisiei speciale cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia.



El a subliniat că singura concluzie pe care a auzit-o de la experţi a fost aceea că toate deciziile CCR trebuie transpuse.



Senatorul PNL Iulia Scântei a declarat după întâlnire că experţii Comisiei de la Veneţia cunosc în detaliu parcursul modificărilor aduse Codurilor penale şi sunt îngrijoraţi dacă toate aceste modificări au fost făcute în temeiul unor studii de impact. Ea a menţionat că le-a spus reprezentanţilor Comisiei de la Veneţia că, în urma modificărilor legislative în domeniul justiţiei, România se află în situaţia de a nu-şi respecta angajamentele europene.



Deputatul USR Stelian Ion a declarat că reprezentanţii PSD din Comisia specială privind legile justiţiei au avut o atitudine "ireverenţioasă" la adresa experţilor Comisiei de la Veneţia, menţionând că aceştia au criticat "foarte dur" raportul preliminar al Comisiei speciale pentru legile din domeniul justiţiei. AGERPRES