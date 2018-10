Camera Deputaţilor a respins moţiunea simplă pe Economie

Camera Deputaţilor a respins, în această săptămână, moţiunea simplă pe Economie şi a adoptat mai multe proiecte de lege, printre care şi cel privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Camera Deputaţilor a dezbătut şi respins moţiunea simplă pe Economie, fiind înregistrate 103 voturi "pentru", 146 voturi "împotrivă" şi 19 abţineri.



Semnatarii moţiunii au solicitat demisia ministrului Economiei, Dănuţ Andruşcă.



"Economia ţării este în impas. Fără viziune, fără reguli, fără strategii, economia naţională este o barcă în derivă. Dar Guvernul PSD-ALDE îşi continuă activitatea pe două planuri, cea prezentată public, pe canalele media obediente, şi cea reală, resimţită în buzunarele fiecărui român. Cu toate avertismentele trase de noi, Guvernul îşi continuă triumfalist marşul spre criza economică anunţată de o inflaţie scăpată de sub control, un buget golit de promisiuni tot mai greu de onorat, un mediu de afaceri îngrijorat şi pesimist, companii de stat lăsate fără bani de investiţii şi datorii externe în creştere. Incompetenţa mai are un pas şi falimentează România", au susţinut semnatarii moţiunii.



Potrivit PNL, la nouă luni de când Andruşcă a fost învestit în funcţie, nu se observă progrese în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor portofoliului administrat, iar activitatea ministrului este "catastrofală".



La dezbateri, deputatul PNL Lucian Bode i-a transmis lui Andruşcă faptul că pentru această demnitate nu-l recomandă "nici vocea, nici talentul", adăugând că acesta poate fi "bun la suflet", dar pentru a fi ministru al Economiei este nevoie de mai mult. Şi USR, prin deputatul Mihai Botez, i-a cerut demisia ministrului Economiei.



Totodată, deputatul PMP Ionuţ Simionca a declarat că România merge "spre o fundătură" şi i-a transmis ministrului Andruşcă să-şi dea demisia înainte de a fi remaniat de PSD-ALDE.



UDMR se abţine de la vot la moţiune şi consideră că mandatul ministrului Dănuţ Andruşcă trebuie să rămână la latitudinea şeful Executivului, a anunţat deputatul Bende Sandor.



În replică, Dănuţ Andruşcă a afirmat că textul liberalilor este copiat din moţiunea depusă tot împotriva sa, la Senat, în vară. "De data asta aţi reuşit să-mi scrieţi numele corect", a remarcat el.



Răspunzând unor afirmaţii cuprinse în moţiune, Andruşcă a precizat că nu intră în atribuţiile sale, de ministru al Economiei, controlul inflaţiei, iar acest lucru ar fi trebuit să fie cunoscut de iniţiatori. Totodată, ministrul a menţionat că nici deprecierea monedei naţionale nu ţine de portofoliul pe care îl gestionează.



* Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente, în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.



Proiectul prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice se realizează numai dacă acestea sunt prevăzute de lege şi sunt necesare pentru prevenirea unui pericol cel puţin asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane ori a proprietăţii acesteia, precum şi pentru combaterea infracţiunilor.



"Operatorii sunt obligaţi să instituie măsurile organizatorice, tehnice şi de procedură pentru a furniza persoanei vizate informaţiile necesare potrivit prevederilor art. 13 şi art 16-21 şi pentru a asigura transmiterea unui răspuns în legătură cu prelucrările desfăşurate în condiţiile prevăzute de art. 11 sau în legătură cu notificarea persoanelor vizate în cazul apariţiei unui incident de securitate", stipulează actul normativ.



În plus, operatorul are obligaţia de a informa persoana vizată, în scris, cu privire la modul de soluţionare a cererilor formulate în temeiul prezentei legi. Răspunsul se transmite în mod gratuit, în cel mult 60 de zile calendaristice.



La cerere, atunci când legea nu prevede altfel, operatorul comunică persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare: temeiul juridic al prelucrării, perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectivă, dacă este cazul, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, inclusiv din state terţe sau organizaţii internaţionale, orice alte informaţii suplimentare, în funcţie de specificul activităţilor de prelucrare, în special atunci când datele cu caracter personal sunt colectate fără ştirea persoanei vizate, mai prevede proiectul de lege.



Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional.



* Camera Deputaţilor a adoptat, cu 273 de voturi "pentru" şi unul "împotrivă", proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.



Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014, în sensul asigurării transpunerii Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă "au pair".



"Străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut", prevede proiectul de lege.



În legea în vigoare plata salariaţilor străini trebuia să fie cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut pe ţară, iar în cazul lucrătorilor înalt calificaţi salariul să fie la nivelul de cel puţin patru ori câştigul salarial mediu brut pe ţară.



Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect.



* Camera Deputaţilor a adoptat, cu 275 de voturi "pentru", un proiect de lege care prevede derogarea de la autorizare a transportului necomercial al cailor pentru hipoterapie, concursuri, agrement.



Proiectul completează art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, în sensul introducerii transportului necomercial al cailor de sport, cailor de hipoterapie şi cailor de agrement în categoria transporturilor rutiere naţionale pentru care nu se aplică prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu.



Potrivit prevederilor OG 27/2011, în vederea desfăşurării de activităţi de transport, operatorii au nevoie de autorizare-licenţe, certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional, eliberate de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română.



Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect.



* Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat raport de adoptare proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu mai multe amendamente.



Potrivit unui amendament adoptat de deputaţi, "în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzută la art. 8 şi 9, dacă este stabilită prin hotărâre judecătorească obligaţia inculpatului de a acoperi în termen de un an de la pronunţarea sentinţei prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalizările, instanţa poate dispune o singură dată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere". "În situaţia în care condamnatul nu acoperă suma dispusă în termenul stabilit, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se va transforma în pedeapsa închisorii cu executare", prevede textul legislativ.



Proiectul de lege urmează să intre în plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional.



* Preşedintele Camerei Deputaţilor a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea unui conflict juridic între Parlament şi Ministerul Public, pe tema protocolul SRI - Parchetul General.



Sesizarea a fost semnată de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache, în condiţiile în care Liviu Dragnea şi-a delegat atribuţiile, pentru data de 8 octombrie, lui Iordache.



* Deputaţii PNL au depus, în plenul Camerei Deputaţilor, moţiunea simplă "PSD îngroapă Cultura chiar în anul celebrării Centenarului", care urmează să fie dezbătută lunea viitoare, iar miercuri să fie votată.



PNL denunţă situaţia "gravă" în care se află sistemul cultural românesc, subliniind necesitatea soluţionării urgente a problemelor cu care acest domeniu se confruntă.



"Prin această moţiune simplă, solicităm exprimarea votului de neîncredere faţă de incapacitatea actualului Guvern în ceea ce priveşte implementarea politicilor din domeniul cultural în acest an al aniversării Centenarului şi, de asemenea, pentru regresul care s-a înregistrat la nivelul întregului sistem de la instalarea puterii PSD-ALDE", transmit semnatarii moţiunii.



* Liderii grupurilor parlamentare s-au întâlnit cu reprezentanţii concesionarilor din zona offshore a zăcămintelor de petrol şi gaze pentru a discuta despre amendamentele la legea în domeniu.



Liderul grupul parlamentar al ALDE de la Camera Deputaţilor, Varujan Vosganian, a declarat că statul român trebuie să câştige cel puţin atât cât câştigă investitorii.



"Investitorii ne-au comunicat că încă nu au luat o decizie privind continuarea investiţiei, aşteaptă răspunsul nostru legislativ. (...) Noi le-am prezentat următoarea viziune - resursele aparţin statului român, tehnologia şi expertiza aparţin investitorilor, mi se pare corect să oferim o posibilitate de recuperare a investiţiilor, lucru pe care deja l-am realizat, iar în ceea ce priveşte câştigurile ele trebuie să fie comparabile, în sensul că statul român trebuie să câştige din această acţiune cel puţin atât cât câştigă investitorii", a spus Vosganian.



El a menţionat că investitorii au ridicat obiecţii cu privire la existenţa impozitului pe venitul suplimentar.



Liderul grupului PSD de la Camera Deputaţilor, Daniel Suciu, a declarat că nimeni, cel puţin din arcul guvernamental, nu vinde resursele ţării.



"S-a spus de foarte multe ori în ultima vreme că anumite grupuri parlamentare vând resursele ţării, discutăm pe sub masă, în spatele uşilor închise. A fost o întâlnire foarte bună din foarte multe motive şi unul dintre motive este că toate grupurile parlamentare au avut întâlniri separate cu investitorii, nu s-a discutat pe ascuns. Ca o concluzie pe care pot să o trag după această discuţie, cel puţin în numele grupului PSD, este că nu ne-am înşelat, am luat decizia corectă, varianta pe care noi am susţinut-o, din punctul nostru de vedere, este varianta corectă. (...) Nimeni, cel puţin din arcul guvernamental, nu vinde resursele ţării", a spus Suciu.



El a precizat că săptămâna viitoare vor fi reluate discuţiile pe proiectul Legii offshore în comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor.



Deputatul USR Cristina Prună a criticat faptul că miniştrii Finanţelor şi Energiei, directorul ANRM şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, nu au fost prezenţi să-şi asume răspunderea pe acest proiect economic, susţinând că este "un fel de teatru al absurdului".



PNL condiţionează votarea Legii offshore de acceptarea în integralitate a cererii de reexaminare a preşedintelui Klaus Iohannis, iar profitul rezultat din această afacere să fie folosit pentru finanţarea de proiecte pentru cetăţeni, a anunţat deputatul Lucian Bode. AGERPRES