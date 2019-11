Caracalul, în zi de vot

Candidatul în care și-au pus toate speranțele părinții Alexandrei a fost o apariție în satul unde a crescut. A votat chiar la școala unde a învățat Alexandra înainte să plece la liceu, la Caracal. Sătenii l-au îmbrățișat, i-au admirat soția, dar nu toți l-au votat. Oamenii par supărați pe toți politicienii. Sunt corupți și nu trec prin Dobrosloveni, spune un domn care locuiește peste drum de secția de votare.



Luiza Melencu, răpită în aprilie, ar fi votat acum pentru prima oară la prezidențiale, dacă nu ar fi ajuns victima lui Dincă. La liceul Alexandrei Măceșanu a votat pentru prima oară o tânără studentă la Academia de Poliție. Și Alexandra visa să ajungă tot polițistă. La Casa Groazei din Caracal, nu mai aprinde nimeni lumânări, dar a răsărit o cameră de supraveghere. Presupusul criminal Gheorghe Dincă are drept de vot și a și votat în arest. Dacă în două luni și jumătate nu e trimis dosarul de crimă în instanță, are șanse să fie chiar lăsat în libertate.



În locul de unde a fost răpită Luiza, două doamne fac autostopul chiar în ziua alegerilor. O mașină tunată, cu numere de Italia, trece în viteză. Un bolid similar lustruit ca pentru expoziție se remarcă printre votanții care merg liniștiți către cele două secții de votare de lângă sediul Poliției.



Caracal nu e Dincă, spun oamenii. Caracalul e un oraș liniștit, cultural, spune și primarul, bucuros că oamenii vin la vot. Recunoaște că e un oraș fără Poliție Locală și fără autobuze. Caracalul nu are transport public. Nici interlopii nu sunt o problemă, mai degrabă maidanezii, estimează primarul.



Alegătorii vor schimbare. Toți. Dar nu știu să descrie ce fel de schimbare. Vor locuri de muncă, pensii, salarii. Oricum, sunt harnici la vot. Județul Olt a fost pe locul 2 pe țară la prezidențiale, după Ilfov, la alegerile din 2014.