Carmen Dan a demisionat din funcția de ministru de Interne

Carmen Dan a anunţat luni că a demisionat din funcţia de ministru al Afacerilor Interne.

"L-am informat pe premierul României că nu este necesar să supună la vot în CEx mandatul meu motiv pentru care i-am spus că pun mandatul pe masa domniei sale şi am fost oarecum interesantă de motivele pentru care are loc aceasta schimbare. Înţeleg că nu intră în discuţie un criteriu de neperforamanţă. Este o decizie politica şi eu respect decizille police", a anunţat Carmen Dan.



"Plec cu fruntea sus. (...) Nu am ce să-mi reproşez", a declarat Carmen Dan, înainte de CExN al PSD. Fostul ministru de Interne crede că explicația din spatele deciziei de remaniere a sa este aceea că PSD a cedat în fața președintelui Klaus Iohannis.