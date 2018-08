Carmen Dan admite că şi-a întrerupt concediul pentru mitingul Diasporei

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost audiată la Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, ocazie cu care a precizat că s-a aflat la sediul MAI în seara zilei de 10 august, fără însă să coordoneze direct acţiunile Jandarmeriei, ea fiind doar informată asupra derulării evenimentelor. Opoziţia a considerat explicaţiile ministrului nesatisfăcătoare şi a cerut din nou demisia lui Carmen Dan, precum şi declasificarea raportului Jandarmeriei.

„Am fost prezentă în minister începând cu după-amiaza zilei de 10. Am stat în biroul meu în toată această perioadă. Tot ce am solicitat a fost să fiu informată, pentru că e firesc ca ministrul să primească informaţii despre tot ce se întâmplă, şi am plecat din minister în jurul orei 3,00 dimineaţa, când colegii mei finalizaseră misiunea şi când mi-am dorit să vină în biroul ministrului şi să împărtăşim, de data aceasta, propriile lor trăiri, să-mi edific anumite aspecte”, a declarat Carmen Dan. În ce priveşte posibilele abuzuri comise de jandarmi, ministrul a precizat că ancheta internă a arătat că 10 jandarmi sunt posibili autori a şase fapte de natură penală. De asemenea, Dan a spus că, după ce va fi finalizată ancheta internă, raportul va fi pus la dispoziţia membrilor comisiei. La audiere nu a fost prezent prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, cea care a dat ordinul de eliberare a Pieţei Victoriei. „Din păcate, nefiind decidentul, nu am avut cu cine clarifica motivele, nivelul intervenţiei, de ce s-a decis la ora 20.00 şi s-a intervenit la 23.00 şi aşa mai departe”, a spus deputatul PNL Victor Paul Dobre. Atmosfera s-a tensionat atunci când preşedintele comisiei, Dorel Căprar (PSD), a decis evacuarea presei din sală întrucât urmau să se discute chestiuni clasificate. „Cele mai multe întrebări ţineau de intervenţie, de exemplu dacă au fost în regulă loviturile în cap date de jandarmi oamenilor paşnici. Probabil că e superclasificată această informaţie”, a reclamat USR. De asmenea, liberalii au anunţat că vor depune moţiune simplă împotriva ministrului.