Carmen Dan, audiată: Nu eu stabilesc vinovăţii

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat la audierile din Comisia pentru dreturile omului a Camerei Deputaţilor că nu este persoana abilitată să stabilească „vinovăţii” pentru violenţele produse la mitingul din 10 august. Ministrul a spus toate aceste aspecte vor fi „desluşite şi elucidate” de ancheta penală aflată în desfăşurare, precizând că ea nu a avut nicio implicare în coordonarea acţiunilor de pe 10 august.

Carmen Dan a evitat să se pronunţe în vreo privinţă, susţinând că nu are nicio atribuţie în aceste sens. „Cred că trebuie să înţelegem că sunt rigori impuse de ancheta Parchetului despre dosarele instrumentate. Tocmai de aceea ne-am dori ca temele supuse dezbaterii în această comisie să privească strict drepturile omului. Iar eu am precizat că nu sunt cea care stabilesc vinovăţii şi că sunt instituţii abilitate care vor face aceste verificări. Sunt convinsă că vom afla răspunsul după analiza îndreptăţită pe care o vor face aceste instituţii”, a declarat Carmen Dan.

„Sunt convinsă că autorităţile competente vor stabili nivelul de vinovăţie, dacă acesta există”, ministrul Carmen Dan

Ministrul de Interne a susţinut că nu a avut absolut nicio implicare în ceea ce a însemnat decizia coordonării acestei acţiuni. „Comandantul acţiunii, şefii jandarmeriei, vă stau la dispoziţie la o viitoare şedinţă a Comisiei, dacă se consideră că va fi necesar. Eu am explicat toată desfăşurarea evenimentelor atât cât s-a putut spune public, de aceea rugămintea mea este ca toţi membrii Comisiei să studieze raportul şi am reuşit să clarific multe dintre aspectele care au făcut obiectul dezbaterii publice”, a precizat ministrul.

Comisia i-a audiat, pe lângă ministrul de Interne, şi pe col. Cătălin Răzvan Paraschiv, comandantul Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române, Victor Ciorbea - Avocatul Poporului şi Adrian Bulgaru, directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, marţi, că aspectele legate de evenimentele de la protestul din seara zilei de 10 august vor fi "desluşite şi elucidate" de ancheta penală care este în desfăşurare.



"Toate aspectele pe care dumneavoastră le cereţi a fi comentate de către cei care sunt acum în faţa dumneavoastră sunt sigură că vor fi desluşite şi elucidate în cursul anchetei penale care este în desfăşurare (...) Atât timp cât aceste aspecte sunt în cercetarea Parchetului, ", a declarat Carmen Dan, care a fost invitată să răspundă la întrebările membrilor Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.



Ea a afirmat că, din punct de vedere personal, imaginile la care deputaţii din Comisie au făcut referire trebuie verificate în contextul în care s-a desfăşurat acea intervenţie.



"Dacă credeţi că rolul nostru în faţa Comisiei este acela de a interpreta într-o tentă personală imaginile sau de a spune ceea ce vă doriţi dumneavoastră să spunem, eu cu respect vă adresez rugămintea să înţelegeţi că poziţia noastră în faţa Comisiei este o poziţie care trebuie să rămână în limite instituţionale. Văzând doar imaginile, aşa cum dumneavoastră insistaţi să le prezentaţi, bineînţeles că din punct de vedere personal consider că trebuie verificat tot cadrul în care s-a desfăşurat acea intervenţie", a spus Carmen Dan.



Ea a adăugat că răspunsul la întrebările unora dintre membrii comisiei se regăseşte în Raportul depus de Ministerul Afacerilor Interne atât la Comisia de apărare din Senat, cât şi la cea din Camera Deputaţilor.



"Este o prevedere cuprinsă în regulamentele militare, iar cel care comandă misiunea are toată libertatea, în conformitate cu acele regulamente militare, să-şi ia toate măsurile pentru ca misiunea pe care o are de coordonat să se desfăşoare în bune condiţii. Aducerea trupelor din teritoriu, şi am mai făcut precizarea, nu înseamnă că s-au adus dispozitive din ţară în totalitate, ci doar în proporţie de 30%, 40%, poate şi mai puţin din totalul dispozitivelor pe care le avem la dispoziţie în teritoriu, au fost aduse tocmai pentru că cel care a comandat acţiunea şi-a luat absolut toate măsurile pentru ca misiunea să fie dusă la capăt în bune condiţii", a mai spus Carmen Dan.