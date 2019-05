Carmen Dan: Cererea demisiei este nejustificată

Ministrul Carmen Dan a susținut o declarație de presă legată de cererea președintelui Klaus Iohannis de demisie pentru aceasta. . „Fiindcă nu au ştiut să îşi dea demisia de onoare, solicit demiterea imediată a ministrului de Externe şi a doamnei ministru de Interne", a spus Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

„Declarația de azi a președintelui mă determină să prezint câteva motive pentru care cererea demisiei este cel puțin nejustificată,” a spus Carmen Dan în cadrul unei declaraţii de presă pe care a susţinut-o la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Ministrul de Interne a subliniat că va demisiona doar când partidul din care face parte îi va cere acest lucru.



"Nu e o surpriză pentru nimeni că domnul preşedinte îmi cere demisia. E de notorietate ideea sa fixă. De aceea, politic, îi răspund că nu mă intimidează astfel de cereri urgente nici chiar în situaţia în care acestea sunt dublate de riscul unor dosare penale. Aşa cum am procedat de fiecare dată, o demisie din funcţie o voi depune numai atunci când partidul din care fac parte mi-o va cere. Am discutat cu doamna prim-ministru, după ce am ascultat declaraţia preşedintelui, şi mă văd nevoită să-l dezamăgesc. Nu-mi voi da demisia nici imediat, nici imediat!", a afirmat ministrul Carmen Dan.



Ministrul a explicat că din punctul său de vedere procesul electoral de duminică s-ar fi desfăşurat în condiţii bune, că nu există probele unei fraudări a acestuia şi că sincopele apărute au avut drept urmare înregistrarea unor sesizări şi plângeri la organele abilitate ale statului.



"În ceea ce priveşte numărul de secţii de votare, Guvernul nu a organizat mai puţine secţii în ţară decât la alte alegeri şi nici nu a înfiinţat secţii separate, ascunse prin diverse cătune sau locuri greu accesibile, aşa cum specula propaganda Dreptei înainte încă să se adopte vreun act normativ privind desfăşurarea referendumului. La aceste alegeri au fost organizate în plan naţional un număr de 18.730 de secţii de votare, în condiţiile în care la alegerile parlamentare din decembrie 2016, cele organizate de foştii tehnocraţi, au fost 18.626, adică cu peste 100 de secţii de votare mai mult de această dată. Iar secţiile s-au organizat în aceleaşi locaţii tradiţionale cunoscute de cetăţeni, acolo unde se organizează de fiecare dată. Ar fi putut Guvernul să decidă în ziua alegerilor organizarea în ţară a unor secţii de vot suplimentare? Evident că nu", a argumentat ministrul Afacerilor Interne.



Carmen Dan a explicat că nu ar trebui ca preşedintele să se arate deranjat de derularea procesului electoral, aşa cum alţi factori politici nu au fost deranjaţi de organizarea referendumului preşedintelui României.



"Eu cred că nimeni nu ar trebui să fie deranjat de timpul necesar exercitării votului în secţiile de votare, aşa cum nimeni nu s-a arătat deranjat de referendumul pe care preşedintele l-a solicitat a fi suprapus cu alegerile europarlamentare. Am convingerea că altfel ar fi stat lucrurile dacă am fi avut un singur buletin de vot neştampilat, iar astăzi nu ar fi existat vreun motiv pentru solicitarea imperativă şi nejustificată a demisiei", a declarat ministrul Afacerilor Interne.



Ea a mai afirmat că sincopele de ordin strict tehnic vor fi verificate în cadrul unei analize amănunţite ce va fi predată în cursul zilei de joi premierului Viorica Dăncilă, însă a adăugat că acestea aparţin exclusiv Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, care a furnizat banda de reţea şi tabletele.



"Eu nu acuz instituţii. Eu spun adevăruri la care domnul preşedinte are nelimitat acces. Cu toate acestea vrea asumări politice. Toate informaţiile ce ţin de modul de desfăşurare al activităţilor MAI, atât premergător cât şi în timpul procesului de votare fac obiectul unei analize ce va fi prezentată mâine prim-ministrului", a mai arătat Carmen Dan. AGERPRES