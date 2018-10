Carmen Dan: De ce aş avea emoţii privind remanierea?

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, că nu are emoţii în ceea ce priveşte remanierea Guvernului.



"Fiecare membru al Guvernului şi-a asumat acest mandat, şi-a asumat că va veni un moment în care se va face o analiză şi că în funcţie de acea analiză va continua sau va pleca, mi se pare foarte corect", a spus Carmen Dan, la sediul Arhivelor Naţionale.



Întrebată de jurnalişti dacă are emoţii în ceea ce priveşte remanierea, Carmen Dan a negat: "Nu, de ce aş avea emoţii privind remanierea?".



Ea nu a dorit să comenteze dacă va fi interimar la Ministerul Justiţiei, susţinând că nu are cunoştinţă despre vreo discuţie în partid despre acest lucru.



"Eu nu am cunoştinţă despre nicio discuţie în forul statutar al partidului sau la Guvern, unde, aşa cum a anunţat premierul României, a finalizat activitatea de evaluare. În acest moment, sunt speculaţii şi scenarii mediatice", a afirmat Carmen Dan. AGERPRES