Carmen Dan: La alegeri am avut peste 9.000 de sesizări pe vot multiplu; cauza - funcţionarea defectuoasă a softului tabletelor

La alegerile din 26 mai, la Ministerul Afacerilor Interne au fost înregistrate peste 9.000 de semnalări privind posibile voturi multiple, din cauza funcţionării defectuoase a softului tabletelor folosite în secţiile de votare, a declarat luni ministrul Carmen Dan.



"Funcţionarea softului aflat pe tabletele de la secţiile de votare nu intră în competenţa şi responsabilitatea MAI. Singurul vinovat de serviciu este Carmen Dan, pentru orice se întâmplă, oriunde se întâmplă", a spus ministrul de Interne, într-o conferinţă de presă.



Ea a arătat că a decis ca informarea MAI privind desfăşurarea alegerilor din ţară să fie făcută publică pe site-ul ministerului.



"Pentru a nu lungi acest subiect am decis ca informarea MAI privind alegerile din ţară să fie făcută publică azi pe site-ul ministerului. Informarea a fost făcută încă din data de 30 mai şi transmisă atunci la Guvern", a precizat Carmen Dan.



Aceasta a amintit despre discuţiile din spaţiul public privind organizarea alegerilor.



"Am considerat mereu că adevărul spus la timpul potrivit poate învinge orice speculaţie şi orice manipulare. A existat o amplă discuţie în spaţiul public privind alegerile pentru Parlamentul European şi referendumul naţional. Vă amintiţi reacţia preşedintelui care cerea demisia mea şi a domnului Meleşcanu. Vă amintiţi şi răspunsul meu - am spus că Ministerul Afacerilor Interne s-a ocupat de alegerile naţionale şi nu au existat situaţii în planul ordinii publice care să afecteze rezultatul acestui vot", a mai spus ministrul.

AGERPRES