Carmen Dan: Nu am fost dată afară. Mi-am dat demisia!

DIANA OROS

Carmen Dan, ministrul demisionar al Internelor, reafirmă faptul că schimbarea sa de la conducerea acestui minister a fost un act propriu de voință unilateral, drept pentru care nu înțelege de ce premierul Viorica Dăncilă a afirmat, luni, în cadrul Comitetului Executiv, că a solicitat remanierea ei. Fostul ministru de interne lasă de înțeles, încă o dată, că schimbarea ei din Guvern era deja decisă, de mai mult timp, fiind stabilit inclusiv succesorul său, în persoana senatorului Nicolae Moga.

Carmen Dan şi-a petrecut, ieri, ultima zi în calitate de ministru de Interne, după ce luni, înainte de CEx, şi-a anunțat demisia. În legătură cu afirmația făcută de Viorica Dăncilă referitoare la faptul că PSD a cedat presiunilor lui Klaus Iohannis ar fi o dezinformare, Carmen Dan a precizat că „atât de dezinformată am fost, încât constatați şi dumneavoastră că propunerea pentru preluarea ministerului este exact persoana despre care v-am vorbit: colegul meu, senatorul Moga, căruia îi urez succes”.

Ministrul demisionar al Internelor o atacă pe Viorica Dăncilă şi subliniază că premierul nu i-a cerut demisia. „Mi-a spus că, din cele opt ministere care au fost evaluate, Carmen Dan trebuie să plece. Urmare a acestei discuții, eu i-am pus mandatul la dispoziție”, susține Carmen Dan, care a adăugat că intenția Voricăi Dăncilă de a o remania nu are nicio legătură cu performanța sa ca ministru sau cu neîndeplinirea vreunui obiectiv din programul de guvernare”.

Carmen Dan a mai făcut, de altfel, o afirmație prin care atrage atenția Vioricăi Dăncilă că uită de unde a plecat. „Acum, că am mai mult timp, voi merge să-l vizitez pe Liviu Dragnea la Penitenciarul Rahova. O să am timp şi pentru familia mea, în primul rând”, a precizat aceasta.

Remaniere după dictarea lui Iohannis

Viorica Dăncilă a supus la vot, în CEx, luni, remanierea lui Carmen Dan, după care, întrebată fiind care au fost motivele pentru care a luat această decizie, a precizat că „aşa a considerat ea”.

Deşi, concret, nu are ce să-i reproşeze lui Carmen Dan, Dăncilă susține că are nevoie în Guvern de oameni cu o mai multă credibilitate. Însă a negat că această remaniere are legătură cu vreun ordin primit din partea preşedintelui Klaus Iohannis sau că a fost rezultatul presiunilor venite dinspre Opoziție sau dinspre mişcarea #rezist. Nu doar Carmen Dan a fost remaniată, ci şi ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, şi acesta din urmă fiind pe „lista neagră” a preşedintelui. Posturile lor ar urma să fie preluate de senatorul PSD Nicolae Moga şi de membrul ALDE Ramona Mănescu.

Rămâne de văzut dacă preşedintele va semna decretele de numire a noilor miniştri sau dacă îi va cere premierului nominalizarea altor persoane şi dacă, în acest caz, Dăncilă se va conforma din nou.