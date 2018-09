Carmen Dan spune că preşedintele Iohannis a încercat să inducă ideea că violenţele ar fi fost provocate de Jandarmerie

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri seara, că preşedintele Klaus Iohannis a încercat să inducă ideea că persoanele care au provocat violenţele la mitingul din 10 august ar fi fost trimise chiar din zona Jandarmeriei, fapt pe care îl exclude.



"Din gura domnului preşedinte eu înţeleg că încearcă să inducă ideea că acele persoane trimise ar fi din zona Jandarmeriei, ceea ce este exclus. N-am absolut niciun fel de date în sensul acesta şi nu pot să cred că cineva, într-o structură care are atribuţii foarte clare de a asigura ordinea publică în astfel de situaţii, o structură care de un an şi opt luni de zile asta face, şi o face bine, ar putea să conceapă un astfel de plan diabolic fără să spună nimănui şi să îl şi pună în aplicare. Este exclus", a declarat Carmen Dan, la Antena 3.



Ea a precizat că preşedintele putea să solicite informaţii cu privire la persoanele din rândul protestatarilor care au iniţiat violenţele la mitingul din Piaţa Victoriei, dar nu a făcut-o.



"S-a antepronunţat, este evident, şi ulterior n-a avut niciun interes în a solicita informaţii, pentru că are dreptul să facă lucrul acesta, în aşa fel încât să îşi facă o imagine. Pe de o parte afirmă că instituţiile competente trebuie să îşi facă datoria, dar iese chiar în seara zilei de 10 şi se pronunţă referitor la acţiunea Jandarmeriei. Ba mai mult decât atât, îi solicită procurorului general să se autosesizeze, procuror general care nu este în subordinea domului preşedinte şi care, ce să vezi, chiar asta face, şi o face cu surle şi trâmbiţe", a mai spus Carmen Dan. AGERPRES