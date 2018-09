Carmen Dan susține că dorește clarifice la Parchet și Parlament ”toate aspectele care ţin de derularea evenimentelor din 10 august”

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, şi-a manifestat, miercuri, disponibilitatea de a fi audiată la Parchet sau în Parlament cu privire la violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei.



Carmen Dan a declarat că va lămuri "toate aspectele care ţin de derularea evenimentelor din 10 august în cadru instituţional".



Ministrul susţine că nu a primit nicio citaţie pentru a da declaraţii în faţa procurorilor, însă spune că, dacă va fi invitată, se va pune la dispoziţia organelor de cercetare penală.



"Nu am primit nicio invitaţie, dar reafirm ceea ce am mai spus în alte rânduri. Am toată disponibilitatea, absolut toată disponibilitatea să mă pun la dispoziţia organelor de cercetare penală atunci când vor considera că este cazul să mă invite. Nu numai la dispoziţia Parchetului, dar şi la dispoziţia colegilor mei din comisiile parlamentare. Am încredere că, uitându-se cu atenţie în regulament, vor găsi cât de curând posibilitatea să ne cheme şi acolo, într-un cadru instituţional, să putem să lămurim toate aspectele pe care dânşii consideră că trebuie lămurite", a afirmat Carmen Dan.



Ministrul a subliniat că aspectele pot fi lămurite atât de procurori, cât şi de parlamentari, atâta timp cât "o anchetă parlamentară se poate desfăşura în paralel cu o anchetă judiciară". AGERPRES