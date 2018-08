Carmen Mihălcescu: Liviu Dragnea nu s-a sustras de la convocarea sesiunii extraordinare

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Carmen Mihălcescu, cea care a preluat pentru ziua de luni atribuţiile preşedintelui forului, Liviu Dragnea, a declarat că prin delegarea atribuţiilor acesta nu s-a sustras de la convocarea sesiunii extraordinare, solicitată de deputaţii PNL, USR şi PMP pentru perioada 20 - 24 august.



Întrebată dacă Liviu Dragnea se sustrage de la convocarea sesiunii extraordinare, Carmen Mihălcescu a spus: "Nu s-a sustras în niciun fel. Este o decizie a domniei sale, nu este prima dată când se întâmplă lucrul acesta. În ultimul an şi jumătate au fost decizii publicate în Monitorul Oficial prin care domnia sa a lăsat în locul său un alt preşedinte. Nu interpretaţi aşa, că nu este cazul. Mandatul meu, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial, este că pentru ziua de astăzi (luni - n.r.) sunt preşedintele Camerei Deputaţilor, am condus Biroul permanent şi am luat o decizie în acest sens".



Carmen Mihălcescu a afirmat luni că solicitarea PNL, USR şi PMP de convocare a unei sesiuni extraordinare în perioada 20 - 24 august nu întruneşte toate prevederile legale şi regulamentare.



Deputaţii Opoziţiei au precizat că sesiunea extraordinară trebuie convocată pentru constituirea a două comisii de anchetă privind evenimentele din 10 august din Piaţa Victoriei şi reacţia autorităţilor în privinţa pestei porcine şi o moţiune simplă împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan.



"Lucrurile (din 10 august - n.r.) trebuie lămurite. (...) Vor trebui clarificate toate problemele care au fost şi de o parte şi de alta", a spus Mihălcescu.



Ea a admis că este posibilă "teoretic şi practic" convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaţilor până la finalul vacanţei parlamentare. AGERPRES