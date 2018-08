Carmen Mihălcescu: Solicitarea de convocare a unei sesiuni extraordinare nu întruneşte toate prevederile legale şi regulamentare

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Carmen Mihălcescu, care a preluat pentru ziua de luni atribuţiile preşedintelui acestei Camere, Liviu Dragnea, consideră că solicitarea PNL, USR şi PMP de convocare a unei sesiuni extraordinare în perioada 20-24 august nu întruneşte toate prevederile legale şi regulamentare.



"În solicitare se specifică perioada pentru care să aibă loc sesiunea extraordinară, mai puţin ora. Colegul meu aflat de permanenţă săptămâna trecută, Florin Iordache, a decis ca solicitarea să fie trimisă Secretariatului general pentru convocarea Biroului permanent. (...) Solicitarea nu întruneşte toate prevederile legale şi regulamentare. Aceasta trebuia să fie însoţită de un proiect de hotărâre în care să se specifice denumirea comisiilor de anchetă, obiectivele acesteia. Sunt şi inadvertenţe de natură tehnică, începând cu tabelele de (n.r. - semnături) de care s-a făcut mişto într-adevăr în Biroul permanent (...). Acel cap de tabel la care noi am ţinut şi s-a făcut de fiecare. Poate părea o chestiune neserioasă, dar în realitate nu este. Este tot o procedură pe care trebuie să o respectăm. În plus, s-a constatat că unele semnături sunt diferite (...) Domnul Năsui are o semnătură diferită pe solicitarea trimisă către Biroul permanent şi în tabelul pentru convocarea sesiunii extraordinare. Noi nu avem competenţa necesară să facem vreo expertiză grafologică. Toate aceste lucruri luate la un loc (...) înseamnă că Regulamentul nu a fost respectat şi că această sesiune extraordinară nu poate fi convocată", a spus Mihălcescu, luni, după şedinţa Biroului permanent în care s-a analizat solicitarea PNL, USR şi PMP de convocare a unei sesiuni extraordinare", a afirmat Carmen Mihălcescu.



Ea a adăugat că a solicitat reprezentanţilor grupurilor PNL, USR şi PMP să-şi retragă solicitarea şi să o pună în acord cu prevederile legale şi regulamentare, dar aceştia au refuzat.



"Nimeni în Biroul permanent nu a susţinut că nu şi-ar dori în vreun fel sau altul sesiunea extraordinară", a spus Mihălcescu.



Deputaţii Opoziţiei au precizat că sesiunea extraordinară trebuie convocată pentru constituirea a două comisii de anchetă privind evenimentele din 10 august din Piaţa Victoriei şi reacţia autorităţilor în privinţa pestei porcine şi şi o moţiune simplă împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. AGERPRES