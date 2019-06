Câți bani valorează pretendenții la funcția de președinte al României

Opt personalități politice, din cadrul forțelor care au participat la alegerile europarlamentare din 26 mai, doresc să acceadă în funcția de președinte al României. Pe lista celor care au participat la alegerile europarlamentare îl includem și pe actualul deținător al funcției prezidențiale, Klaus Iohannis, care, de altfel, și-a anunțat, încă din vara anului trecut, intenția de a candida pentru un al doilea mandat pentru Palatul Cotroceni. Există, în acest moment, patru forțe cu reprezentare parlamentară care își dispută fotoliul prezidențial: PNL, USR-PLUS, ALDE și PSD. Și opt posibili candidați individuali, dintre care patru urmează să fie măsurați, prin cercetări sociologice, de către Partidul Social Democrat. “Jurnalul” a verificat, din documente publice, câți bani “valorează” aceste opt personaje, respectiv câte proprietăți imobiliare dețin, ce sume de bani au investit, ce bunuri de valoare posedă, câte datorii au și cât au câștigat, împreună cu membrii lor de familie, în ultimul an fiscal. Pe primul loc al valorii “în bani” se plasează liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, iar pe ultimul loc, din acelaşi punct de vedere, se plasează social-democratul Mihai Fifor, cel care și-a anunțat, ieri, intenția de a candida pentru funcția de președinte al României. Cei opt vor avea, însă, o concurentă redutabilă, pentru că în cursa prezidențială s-a înscris și un candidat din partea Partidului Puterii Umaniste – Social Liberal, Ramona Ioana Bruynseels.

Cei opt interesați să devină președinte sunt liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, actualul șef al statului Klaus Werner Iohannis, președintele USR, Dan Barna, liderul PLUS, Dacian Cioloș, dar și patru social-democrați: Șerban Nicolae, Eugen Orlando Teodorovici, Liviu Pleșoianu și Mihai Fifor. Ultimii patru, dar și Călin Popescu Tăriceanu urmează ca, în această săptămână, să fie măsurați sociologic de către PSD, pentru ca, la un viitor congres, principalul partid aflat la guvernare să decidă care nume este cel mai potrivit pentru a fi susținut în campania electorală, în vederea accederii în turul al doilea. Este foarte posibil ca, în urma acestor măsurători, PSD să meargă cu un candidat comun, împreună cu ALDE, în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu. Dar la fel de probabilă este ipoteza în care PSD să participe la alegerile prezidențiale cu un candidat propriu. Aproape sigur este faptul că deputatul Liviu Pleșoianu va candida pentru Palatul Cotroceni, cu sau fără sprijinul partidului din care face parte.

De cealaltă parte, disputa desemnării candidatului pentru alegerile prezidențiale se dă, în aceste zile, între liderul USR, Dan Barna, și cel al PLUS, Dacian Cioloș, fiind efectuate și în această alianță măsurătorile de rigoare.

Acestea sunt numele, pe acestea le analizăm, în cele ce urmează, din punctul de vedere al banilor agonisiți și câștigați. Din declarațiile de avere pe care fiecare dintre cele opt persoane a depus-o, rezultă că pretendenții pentru funcția prezidențială dețin, împreună, 24 de imobile, în suprafață totală de 3.870,71 metri părați, 17.427,82 metri pătrați de teren intravilan, 12 autoturisme și ceasuri sau obiecte de artă în valoare totală de 85.000 de euro. Cei opt dețin conturi, depozite bancare, fonduri de investiții sau plasamente financiare în valoare totală de 11.600.765,45 lei, 787.491,41 euro și 5.208,7 dolari SUA și au datorii cumulate de 597.094 lei, respectiv 1.046.732 de euro. Veniturile totale anuale ale celor opt și ale membrilor lor de familie, constând în salarii sau venituri din chirii, se ridică la 1.661.585 lei și 56.369 de euro.

Cioloș, cei mai mulți metri pătrați de teren

Dacian Cioloș “rupe” topul candidaților la capitolul terenuri. Acesta deține 10.000 de metri pătrați în intravilanul localității Mărișel, județul Cluj, pe care i-a cumpărat în 2009. Pe locul al doilea se află președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care deține două terenuri la Snagov, în suprafață totală de 4.109 metri pătrați. Ministrul Finanțelor, Eugen Olando Teodorovici, este proprietarul a patru terenuri intravilane în București și Otopeni, în suprafață totală de 1.449 metri pătrați, urmat de liderul USR, Dan Barna, care deține un teren, în suprafață totală de 1.252 metri pătrați în județul Sibiu. Senatorul Șerban Nicolae este proprietarul a 550 metri pătrați de teren intravilan în localitatea Voluntari, iar deputatul Liviu Pleșoianu deține 119,82 metri pătrați de teren în localitatea Ștefănești, județul Argeș.

Klaus Iohannis și Mihai Fifor nu dețin suprafețe de teren.

Iohannis, devansat cu două case

Călin Popescu Tăriceanu stă cel mai bine la capitolul caselor și apartamentelor pe care le deține în proprietate. Acesta are, împreună cu soția, șase apartamente în București și Năvodari, precum și o casă de vacanță la Snagov, toate în suprafață de 1.178,82 metri pătrați.

Pe locul al doilea, la acest capitol, se află președintele în funcție al României, Klaus Iohannis, cu cinci imobile pe care le deține, împreună cu soția sa, Carmen, la Sibiu. Suprafața totală a acestor proprietăți se ridică la 854,6 metri pătrați.

Eugen Orlando Teodorovici posedă patru imobile, dintre care trei case și un apartament, în București, în suprafață totală de 794 metri pătrați. Următorul în clasamentul caselor se află senatorul Șerban Nicolae, care nu deține decât un singur imobil, în Voluntari, dar suprafața proprietății este de 381,27 metri pătrați.

Dacian Cioloș posedă un apartament și o casă în București, la care se adaugă o casă de vacanță în județul Cluj. Suprafața totală: 334,63 metri pătrați. Dan Barna are trei apartamente în București și Sibiu, cu suprafața totală de 207,57 metri pătrați, în timp ce Liviu Pleșoianu deține o casă de vacanță, la Ștefănești, Argeș, în suprafață de 119,82 metri pătrați. Mihai Fifor nu deține proprietăți imobiliare.

Mașini de epocă, în colecțiile private ale candidaților

La capitolul mașini, tot Călin Popescu Tăriceanu conduce clasamentul. Acesta deține șapte autoturisme, dintre care patru de epocă. Este vorba de două Citroen, fabricate în anii 1967 și 1986, un Fiat din 1966, Lancia din 1970, la care se adaugă un auto Triumph din 1996, un Mercedes Benz din 2007 și un alt Citroen, fabricat în 2010.

Șerban Nicolae deține trei autoturisme (un Citroen, o Toyota și o Honda), iar senatorul Mihai Fifor este posesorul unui Nissan fabricat în anul 2017. Și Liviu Pleșoianu deține un Nissan, dar din anul 2006. Klaus Iohannis, Dan Barna, Dacian Cioloș și Eugen Orlando Teodorovici nu menționează nicio mașină în declarațiile de avere.

În ceea ce privește deținerea de ceasuri, tablouri sau opere de artă, doar doi dintre cei opt sunt proprietari ai unor astfel de obiecte de valoare. Călin Popescu Tăriceanu, mai exact soția sa, deține bijuterii și ceasuri, achiziționate în anul 2014, în valoare de 60.000 de euro. Iar al doilea, Șerban Nicolae, declară că deține bijuterii și opere de artă în valoare de 25.000 de euro.

Milioane de euro în conturi și investiții

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, este fruntaș și la capitolul sumelor din conturi sau a celor investite sau date cu titlu de împrumut. Acesta a economisit sau investit, ori are de recuperat profituri dintr-o societate comercială în sumă totală de 10.654.293 de lei, 585.525,62 euro și 5.208,7 dolari SUA.

Pe locul secund se plasează liderul USR, Dan Barna, cu 567.905,02 lei și 34.233,79 euro, urmat de Dacian Cioloș, cu 33.881,43 de lei și 126.238 de euro. Klaus Iohannis ocupă poziția a patra în acest clasament, el având un cont bancar în care a economisit 210.000 de lei. Șeful statului este urmat de Eugen Orlando Teodorovici, care deține o asigurare de viață de 28.000 de euro, dar are și plasamente de 60.060 de lei.

Șerban Nicolae are de recuperat împrumuturi acordate de 13.500 de euro și 9.000 de lei, iar Mihai Fifor deține în conturile bancare suma de 65.652 de lei. Singurul care nu are niciun ban economisit este deputatul Liviu Pleșoianu.

La capitolul datoriilor, lider este Eugen Orlando Teodorovici, care are de restituit 795.370 de euro și 75.000 de lei. Șerban Nicolae are, la rândul său, credite de 233.500 de euro și 171.585 de lei, iar Dan Barna este dator cu 202.000 de lei. Mihai Fifor are și el credite de 148.509 lei, iar Liviu Pleșoianu a contractat un credit auto de 17.862 de euro. Călin Popescu Tăriceanu, Klaus Iohannis și Dacian Cioloș nu au datorii.

Dan Barna, cei mai mulți bani câștigați într-un an

Conform ultimelor declarații de avere depuse de cei opt pretendenți la scaunul prezidențial, în ultimul an fiscal declarat cei mai mulți bani i-a câștigat liderul USR, Dan Barna, împreună cu soția – 444.676 de lei. Pe locul al doilea se află deputatul Liviu Pleșoianu, care, împreună cu soția, câștigă un venit anual de 280.528 de lei. “Medalia de bronz” ajunge la Klaus Iohannis, care, în ultimul an fiscal, a încasat venituri salariale, împreună cu Carmen Iohannis, dar și venituri din chirii, în sumă totală de 270.034 de lei.

Eugen Orlando Teodorovici a realizat, de asemenea, din salariul de senator, din cel de ministru, dar și din chirii, câștiguri de 139.305 lei și 36.000 de euro. Pe poziția a cincea se plasează Călin Popescu Tăriceanu care, împreună cu soția, a realizat venituri în ultimul an fiscal în sumă totală de 203.538 de lei. Mihai Fifor a câștigat ca senator și ministru al Apărării, dar și dintr-o despăgubire ANRP, suma de 175.404 lei. Cel mai prost plătit pretendent la funcția prezidențială a fost, în ultimul an fiscal, Dacian Cioloș, care a câștigat, din consultanța acordată Băncii Mondiale, suma de 20.369 euro.

Tăriceanu și Iohannis domină clasamentul la capitolul propretăților imobiliare. Dacian Cioloș le dă “clasă” în ceea ce privește numărul metrilor pătrați de terenuri intravilane.

Cel mai datornic candidat este Eugen Orlando Teodorovici, cu peste 800.000 de euro. Candidații “dreptei”, Barna, Cioloș și Iohannis, nu s-au îndatorat cu niciun leu sau euro.