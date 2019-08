Cazul de la Caracal. Fifor spune că poliţiştii au cerut ajutorul jandarmilor „în virtutea unei relaţii de prietenie”

Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a declarat joi că poliţiştii au cerut ajutorul jandarmilor din Craiova, în cadrul anchetei de la Caracal, "în virtutea unei relaţii de prietenie" şi susţine că aceasta nu este o manieră profesionistă.



"Am făcut aseară o discuţie cu împuternicitul la jandarmi. Mi-a explicat despre ce este vorba. Am înţeles că s-a sunat în virtutea unei relaţii de prietenie către cei de la Craiova şi omul acela a spus: 'domne, nu mă mai suna pe mine, pentru că eu nu mai lucrez unde ştiai tu că lucrez, sună la colegii de la Olt, cum este firesc, dacă ai nevoie de sprijinul jandarmilor'. S-a clarificat chestiunea aceasta, s-a sunat la jandarmii de la Olt şi a fost sprijin. (...) Eu o să am astăzi o discuţie cu comandantul jandarmilor pentru a vedea ce s-a întâmplat", a spus Fifor, la sediul MAI.



Întrebat de jurnalişti dacă aceasta este o manieră profesionistă de a lucra cu jandarmii, Fifor a răspuns: "Categoric, nu. Adică nu poţi să stai să cauţi în agenda telefonului să vezi: 'hai să îl sun eu pe cutare, că îl cunosc şi trimite şi mie 10 jandarmi'".



Conform raportului MAI privind modul de intervenţie în cazul crimelor de la Caracal, prezentat de Digi 24, ofiţerul care coordona percheziţia la locuinţa lui Gheorghe Dincă a cerut comandantului Brigăzii Mobile de Jandarmi Craiova 20 de jandarmi în sprijin, însă comandantul a refuzat, pe motiv că jandarmii erau ocupaţi cu alte misiuni. Ulterior, comandantul Jandarmeriei Olt a pus la dispoziţie 10 jandarmi pentru a sprijini efectuarea percheziţiilor domiciliare. AGERPRES