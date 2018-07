Ce avere are Viorica Dăncilă și cât de bogat este cabinetul său

Prim-ministrul Viorica Dăncilă, vicepremierii Paul Stănescu şi Ana Birchall precum şi mai mulţi miniştri şi-au actualizat declaraţiile de avere, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Guvernului.



* Prim-ministrul Viorica Dăncilă



Premierul, potrivit declaraţiei de avere reactualizată în data de 11 iunie 2018, deţine în coproprietate cu soţul său, Cristinel Dăncilă, două terenuri intravilane la Predeal (judeţul Braşov) şi la Giurgiţa (judeţul Dolj) şi un alt teren, agricol, tot la Giurgiţa.



Totodată, Viorica Dăncilă are în coproprietate, alături de soţ, două apartamente, unul la Videle (judeţul Teleorman) şi altul la Ploieşti ( judeţul Prahova), o casă de vacanţă la Predeal (judeţul Braşov) şi o casă de locuit la Giurgiţa (judeţul Dolj).



Premierul mai deţine un autoturism marca Volkswagen Passat, an de fabricaţie 2014, şi bijuterii cu valoare estimată de 5.000 de euro.



De asemenea, Dăncilă deţine sume de bani în lei, euro şi dolari în depozite, conturi curente, fonduri de investiţii. Suma cea mai mare este de 32.373 de euro într-un cont bancar deschis în 2012.



În privinţa veniturilor realizate în ultimul an fiscal încheiat, premierul a încasat 79.932 de euro ca indemnizaţie de deputat european, iar soţul său a primit 343.554 de lei, reprezentând salariu de manager la OMV Petrom S.A. - Piteşti.



* Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice



În declaraţia de avere a ministrului Dezvoltării, reactualizată în data de 15 iunie 2018, figurează trei terenuri agricole pe care acesta le deţine împreună cu soţia sa, Marieta Stănescu, în localităţile Cilieni, Brastavăţu şi Corabia din judeţul Olt, un teren intravilan în comuna Vişina (judeţul Olt) şi un alt teren extravilan în municipiul Craiova (judeţul Dolj).



La capitolul clădiri, Stănescu are în proprietate împreună cu soţia o casă de locuit la Vişina şi un apartament la Craiova. Ministrul Dezvoltării mai deţine un autoturism Nubira, an de fabricaţie 2002, şi are un cont bancar în sumă de 24.136,45 lei.



Ca venituri realizate în ultimul an fiscal încheiat vicepremierul a încasat în calitate de senator 118.327 de lei, 27.205 lei ca ministru al Dezvoltării şi 19.242 de lei de la AGROMEC Vişina de pe un teren arendat.



De asemenea, soţia acestuia a primit 19.764 de lei din pensie.



* Vicepremierul Ana Birchall



Conform declaraţiei de avere reactualizată în 12 iunie 2018, Ana Birchall are în proprietate două terenuri cu destinaţie fâneaţă şi unul cu destinaţie păşune în localitatea Dorna Arini (judeţul Suceava).



Viceprim-ministrul are în proprietate un apartament în Bucureşti. Totodată, în coproprietate cu soţul său, Martyn Birchall, ea deţine alte două apartamente, la Bucureşti şi New York (NY, SUA), o casă de locuit în New Haven (CT, SUA) şi o casă de vacanţă la Dorna Arini (judeţul Suceava).



Birchall are un autoturism Volvo, an de fabricaţie 2006, bijuterii în valoare de aproximativ 46.000 de euro şi un lingou de aur dobândit în 2011.



Viceprim-ministrul posedă, totodată, împreună cu soţul său, mai multe sume de bani în depozite, conturi curente şi fonduri de investiţii deschise în lei, dolari, euro, lire sterline la bănci din România şi din străinătate. La acest capitol, Birchall a menţionat, între altele, şi investiţii financiare în străinătate în companii private a căror valoare este estimată la 23 milioane de euro.



Ca datorii, vicepremierul a menţionat şi suma de 153.000 USD contractată în anul 2000 de la Washington Mutual (SUA) având scadenţa în 2018.



În privinţa veniturilor dobândite în ultimul an fiscal încheiat, Birchall a încasat ca deputat 57.523 de lei (sumă netă) şi alte 88.840 de lei (sumă netă).



Totodată, soţii Birchall au primit 58.162,5 dolari bani proveniţi din închirierea unor imobile în SUA.



* Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan



În cea mai recentă declaraţie de avere a sa, din 3 iulie 2018, ministrul Afacerilor Interne a menţionat că are în proprietate un apartament în Videle (judeţul Teleorman) şi două autoturisme - Renault Laguna (an de fabricaţie 2006) şi Volkswagen Tiguan (an de fabricaţie 2012).



La capitolul datorii, ministrul a menţionat un credit de 15.030 de lei contractat în 2012 şi scadent în anul 2040 şi un alt credit în valoare de 85.948 de lei contractat în 2015 cu scadenţă în 2020.



Potrivit declaraţiei de avere, Carmen Dan a încasat în ultimul an fiscal încheiat 159.480 de lei, salariu ca ministru al Afacerilor Interne, şi 296 de lei indemnizaţie ca senator până la numirea la şefia MAI.



* Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea



Potrivit celei mai recente declaraţii de avere, din 13 iunie 2018, ministrul pentru Mediul de Afaceri deţine în coproprietate un apartament, o casă de locuit şi un imobil, clădiri situate în municipiul Ploieşti (judeţul Prahova).



Oprea posedă, totodată, bijuterii cu o valoare estimată la 40.000 de euro.



Totodată, ministrul a menţionat mai multe sume acordate ca împrumut către societăţi comerciale şi deţine părţi sociale la mai multe societăţi.



Cât priveşte datoriile, ministrul pentru Mediul de Afaceri a menţionat două credite contractate în 2006, scadente în 2031, unul în valoare de 299.730,23 lei şi, respectiv, 249.141,21 euro.



Conform declaraţiei de avere, Oprea a încasat în ultimul an fiscal încheiat suma de 95.039 lei în calitate de senator, iar soţia sa, Carmen Oprea, a primit, ca inginer, suma de 4.733 de lei de la firma SC Biamir SRL.



* Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia-Olguţa Vasilescu



Ministrul Muncii, Lia-Olguţa Vasilescu, nu deţine terenuri, clădiri, autovehicule, potrivit declaraţiei de avere reactualizate pe 13 iunie.



Vasilescu a menţionat că are bijuterii cu o valoare estimată de 10.000 de euro, precum şi depozite bancare şi conturi în valoare de 6684,31 euro, 142.973,18 lei, respectiv 11.364 lei.



În ultimul an fiscal încheiat a obţinut 144.226 de lei din indemnizaţia de la Ministerul Muncii şi venituri din salarii de 318 lei de la Camera Deputaţilor, mai relevă declaraţia de avere.



* Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea



Ministrul Agriculturii, Petre Daea, deţine, potrivit declaraţiei de avere reactualizate pe 14 iunie, două terenuri în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi, dintre care unul forestier de 8.450 mp, precum şi un teren intravilan la Buftea.



Totodată, Daea a menţionat că are o casă de vacanţă la Buftea şi o alta în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi, precum şi o cotă parte de 50% din trei apartamente situate în Bucureşti, Vaslui, respectiv Drobeta Turnu Severin, precum şi din anexe gospodăreşti în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi.



Conform declaraţiei de avere, el deţine un autoturism Renault Fluence, obiecte sticlă Murano cu o valoare estimată de 500 de euro, diverse icoane, cruciuliţe şi tablouri (valoare estimată 1.600 euro), tablouri (valoare estimată 2.750 euro).



Daea a precizat că are conturi şi depozite bancare în valoare de 12.172 lei, 92.301 lei, 5.219 lei.



El a menţionat că are mai multe credite contractate, dintre care cel mai mare este în valoare de 33.627 euro.



În ultimul an fiscal încheiat a obţinut 144.226 de lei din indemnizaţia de la Ministerul Agriculturii, iar soţia lui, Camelia Luchian - de la APIA drepturi salariale de 115.916 lei şi indemnizaţie membru comisie concurs în valoare de 1.978 lei, relevă declaraţia de avere.



Potrivit acesteia, la Petre Daea mai sunt trecuţi 35.364 lei la pensie/sistem asigurări sociale de stat şi 80.661 lei la limita de vârstă conform Legii nr. 96/2006.



* Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero



Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, deţine împreună cu familia, potrivit declaraţiei de avere reactualizate pe 11 iunie, şase terenuri, dintre care unul în satul Crişan şi cinci la Brad.



De asemenea, ea precizează că are împreună cu familia trei spaţii comerciale/de producţie şi o casă de locuit la Brad.



Ministrul a informat că deţine împreună cu familia trei autoturisme, dintre care unul este marca Porsche Panamera şi o motocicletă Kawasaki Vulcan 650 CC.



Ea a menţionat şi un cont bancar de 129.092,49 lei, dar şi un credit contractat de la bancă în valoare de 22.000 de lei.



În ultimul an fiscal încheiat Natalia-Elena Intotero a obţinut un salariu de 90.609 lei de la Camera Deputaţilor, precum şi 3.086 lei - salariu obţinut prin hotărâri judecătoreşti de la Şcoala Gimnazială "Horea, Cloşca şi Crişan" Brad, iar soţul său, Massimiliano Michele Intotero - dividende de 72.200 de lei de la SC Maximilian Impex SRL, se mai arată în declaraţia de avere.



* Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu



Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, are un apartament în Bucureşti şi nu deţine terenuri şi nici autovehicule, potrivit declaraţiei sale de avere reactualizate pe 13 iunie.



El a menţionat că are mai multe conturi la bancă, dintre care acela cu cea mai mare valoare este de 50.433,47 euro.



La rubrica Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro, Negrescu a trecut cotizaţie la PSD de 19.800 de lei şi un avans contract de vânzare-cumpărare de 90.545,64 lei la o societate.



În ultimul an fiscal încheiat, Negrescu a obţinut următoarele venituri din salarii: 66.431,95 de euro ca membru/deputat al Parlamentului European, 10.368 lei în calitate de cadru universitar la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 1.936 de lei în calitate de cadru universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, 65.226 lei ca ministru delegat pentru Afaceri Europene, relevă declaraţia de avere.



Potrivit acesteia, la venituri din alte surse sunt trecuţi 60.798,78 euro - cheltuieli aferente cabinetului, cheltuieli de transport şi deconturi profesionale în calitatea sa de membru/deputat al Parlamentului European şi 27.676,19 lei - diurnă, cheltuieli de cazare, sursa venitului fiind Ministerul Afacerilor Externe.



* Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Petru Bogdan Cojocaru



Ministrul Comunicaţiilor, Petru Bogdan Cojocaru, a menţionat în declaraţia sa de avere actualizată pe 12 iunie că deţine un teren în comuna Tomeşti, o cotă parte de 50% dintr-un apartament din Iaşi şi un autoturism Ford Kuga.



De asemenea, el a menţionat că deţine un cont bancar de 6.873 lei, un depozit de 23.023 lei, iar soţia sa, Eva Cojocaru, este titularul unui cont de 1.814,16 lei şi al unui depozit de 16.973,75 lei.



În ultimul an fiscal încheiat, Petru Bogdan Cojocaru a realizat venituri de 90.840 de lei în calitate de salariat al iSYS Professional SRL, de 8.970 de lei, reprezentând indemnizaţie Consiliul Judeţean Iaşi şi de 117 lei în calitate de membru CA la Spitalul de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva Iaşi. Soţia sa a obţinut 55.100 de lei în urma unui contract de colaborare şi de 12.988 de lei - indemnizaţie/stimulent/alocaţie copil.



* Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie



Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie, deţine, potrivit declaraţiei sale de avere actualizate pe 14 iunie, un teren în comuna Poduri, sat Poduri, judeţul Bacău, iar împreună cu soţia sa, Simona Ilie - alte trei terenuri la Moineşti.



El a menţionat că deţine casă/grajd/bucătărie în comuna Poduri, sat Poduri, judeţul Bacău, iar împreună cu soţia lui - două case şi două spaţii comerciale la Moineşti.



Viorel Ilie precizează că are un autoturism, iar soţia sa un altul.



El a precizat că a acordat un împrumut în nume personal de 55.000 de euro unei persoane. În declaraţia de avere se arată că ministrul are un debit de 15.000 de euro la o persoană.



Conform sursei citate, în anul fiscal încheiat Viorel Ilie a obţinut o indemnizaţie de 2.118 lei de la UAT Moineşti, o alta de 17.703 lei de la Senatul României şi o a treia de 104.169 lei de la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, o chirie spaţiu comercial de 34.474 lei şi 110.000 de lei - restituire aport personal de la SC Trust Incom SRL.



De asemenea, soţia sa a obţinut un salariu de 16.359 lei de la Şcoala Generală "Ştefan Luchian" şi o chirie spaţiu comercial de 33.898 de lei, se mai arată în declaraţia de avere. AGERPRES