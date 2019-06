Ce i-a promis Dăncilă lui Dragnea înainte ca acesta să fie arestat

Lucian Alecu

Viorica Dăncilă a spus în direct la România TV ce a discutat cu Liviu Dragnea, ultima dată, în noaptea alegerilor.

”Am avut o discuție chiar în seara în care s-au anunțat rezultatele alegerilor. Împreună cu mai mulți miniștri am mers la sediul din Băneasa pentru a aștepta rezultatul alegerilor. Am fost acolo când s-au dat primele exit-poll-uri, când am văzut de fapt că am obținut un rezultat slab la alegerile europarlamentare.

Am discutat în acea seară cu domnul Dragnea, despre guvernare, și mi-a spus că indiferent de ce se va întâmpla să nu renunțăm la guvernare. Pentru că noi am promis niște lucruri românilor și trebuie să le îndeplinim. Această renunțare ar însemna o cedare a noastră. O cedare în fața celora care nu ne vor la guvernare. În fața acelora care nu vin cu soluții și vin doar cu acuze la adresa guvernului. Aceasta a fost discuția, dar nu am discutat despre a doua zi.

Nu ne așteptam la ceea ce s-a întâmplat a doua zi. Nu a fost o situație ușoară. Cred că a fost momentul critic PSD. Un moment care ne-a afectat pe toți. Atunci am zis că este important să adun partidul și să luăm o hotărâre pe termen scurt a ceea ce avem de făcut. Nu aveam voie să lăsăm partidul în derivă”, a precizat Viorica Dăncilă la România TV.