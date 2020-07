Ce se întâmplă cu pensiile? Cîțu, anunț important

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat, miercuri seara, că o creștere cu 10% a pensiilor ar putea fi sustenabilă dacă vor crește investițiile. O majorare cu 40% ar face ca bugetul „să explodeze”, a spus Cîțu.

Cîțu a fost întrebat miercuri seara, la B1 TV de ce este posibilă doar o creștere cu 10% a pensiilor, dacă există creștere economică.

„În primul rând, creșterea pensiilor, așa cum a fost ea trecută prin Parlament, nu avea nici o sursă de finanțare. (...) Nu are nicio legătură cu creșterea economică. Chiar și dacă am fi avut creștere economică de 4%, tot ar fi fost o bombă pentru stabilitatea economică. (...) Astăzi, în România, avem problema cu această criză care continuă. Poate mâine oamenii iar trebuie să intre în șomaj tehnic. Am plătit anul acesta 4 miliarde de lei doar pentru șomaj tehnic. Nu putem să separăm, să spunem că avem aici o categorie spre care trebuie să ne uităm toți pentru că există această lege, dar să scoatem din discuție faptul că trecem prin cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. (...) Sunt oameni care poate nu își găsesc locuri de muncă, șomajul explodează în Europa, economiile sunt la pământ și totuși facem acest efort (de a majora cu 10% pensiile – n.r.)”, a spus Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor a afirmat că decizia majorării nu o va lua el, ci Guvernul din care face parte, însă el va fi cel chemat pentru a prezenta situația. În cazul în care ar exista o decizie politică de majorare a pensiilor cu 40% Cîțu a spus că va susține că „din acel moment, România o să fie închisă pe piețele internaționale, nu o să mai putem finanța nimic (...), bugetul va exploda”.

„Acest 10% este ceea ce eu spun că putem face în contextul în care creștem investițiile (...) O să mai dau o cifră: acest 10% anul viitor înseamnă un punct procentual la cheltuieli. Doar acest 10% la cheltuieli publice e un punct procentual. Este enorm pentru un an care va fi unul dificil”, a mai spus Cîțu.

Sursa: Mediafax