Ce spune Ciolacu despre propunerea lui Orban privind calendarul de învestitură

Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat joi că a primit scrisoarea premierului desemnat, Ludovic Orban, privind propunerea de calendar pentru învestirea Guvernului, subliniind că nu aceştia sunt paşii constituţionali şi că este atributul Birourilor permanente reunite să decidă calendarul.



"În cursul acestei dimineţi, atât eu cât şi preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu, am primit o adresă, o scrisoare din partea domnului prim-ministru desemnat cu o propunere de calendar. Aş dori să fiu foarte bine înţeles: vorbim despre formarea Guvernului României şi trebuie respectaţi paşii constituţionali. E adevărat, nu pot să resping această scrisoare sau să nu iau act de ea, dar nu aceştia erau paşii. Posibil, pentru că nu am avut o întâlnire directă cu dl. prim-ministru desemnat, domnul Ludovic Orban să fi recurs la această scrisoare cu propunerea de calendar. Dar primul pas pe care trebuie să îl facă este să vină cu formula de guvern şi programul de guvernare. Pe urmă, atributul calendarului este al Birourilor permanente reunite, unde normal se va vota şi se va tranşa şi vom respecta acest calendar cu audierile şi votul", a afirmat Ciolacu.



El a spus că acest calendar nu va fi prelungit mai mult decât este necesar, dar parlamentarii doresc audieri în comisii care să nu fie de formă şi nu este suficientă o zi pentru acest lucru.



"Vă asigur că nu vom prelungi mai mult decât este nevoie acest calendar, cred că şi dvs şi parlamentarii doresc ca aceste audieri să nu fie de formă, nu neapărat nişte audieri cu vendete politice, dar trebuie să fie nişte audieri foarte serioase, pe respectarea Constituţiei şi a legilor ţării. Vorbim matur de un viitor guvern. Sunt una dintre persoanele care, după trecerea moţiunii, nu consider că suntem într-o criză majoră politică. Criză ar deveni în cazul în care acest guvern nu ar fi învestit", a adăugat Marcel Ciolacu.



Preşedintele Camerei a spus că liderii de grup urmează să stabilească cel mai bun calendar.



"Ştiţi foarte bine - comisiile şi plenul trebuie făcute într-o zi în care să fie cât mai multă lume la Parlament. Nu o să fie sâmbătă, nu o să fie duminică, nu va fi boicotat acest Guvern", a adăugat Ciolacu.



Marcel Ciolacu a arătat că, dacă acest Guvern nu va trece, se va intra într-o criză politică. "Intrăm într-o criză politică, nu într-un blocaj constituţional. Cred că cei mai responsabili să răspundă la această întrebare sunt cei care au creat noua majoritate", a susţinut el.



Premierul desemnat, Ludovic Orban, a transmis joi preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului o scrisoare în care propune un calendar pentru învestirea noului guvern.



"În calitate de prim-ministru desemnat (...) vă înaintez următoarea propunere de calendar de învestire a guvernului, pe care vă rog să o supuneţi aprobării Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului: luni, 28 octombrie - convocarea şedinţei Birourilor permanente reunite, marţi, 29 octombrie - programarea audierilor miniştrilor desemnaţi în şedinţele comune ale comisiilor permanente ale celor două Camere, miercuri, 30 octombrie, începând cu ora 10,00 - convocarea şedinţei comune de plen a Camerelor Parlamentului în vederea acordării votului de încredere Guvernului", afirmă Orban în scrisoare. AGERPRES