Ce spune Dacian Cioloş despre finanţarea externă a protestelor

Dacian Cioloş, preşedinte fondator al Mişcării România Împreună, a declarat marţi că liderul PSD Liviu Dragnea ar trebui întrebat de instituţiile abilitate despre afirmaţiile privind "finanţarea externă" a protestelor din 10 august, în condiţiile în care nu a adus nicio probă sau dovadă care să-i susţină spusele.

"Eu nu am văzut nicio probă, nicio dovadă care să vină să însoţească aceste afirmaţii şi domnul Dragnea este obişnuit să facă lucrul acesta, să arunce câte o petardă fără să aducă nicio dovadă, doar acea privire fixă în camerele de luat vederi, fără să aibă nicio clipire atunci când minte; continuă să manipuleze fără să dovedească acest lucru. Eu cred că cel care ar trebui să fie luat la întrebări pentru astfel de afirmaţii ar trebui să fie domnul Dragnea, să fie luat la întrebări de procurori sau de alte instituţii abilitate care să-i ceară să dovedească ceea ce spune. Pentru că e a nu ştiu câta oară într-un an şi jumătate când domnul Dragnea aruncă acuzaţii în stânga şi în dreapta fără să dovedească ceva. Şi are grijă domnul Dragnea să spună: domne', eu nu ştiu, am auzit, mi-au spus alţii. Dar, haideţi să vedem, haideţi să cercetăm de ce nu vine domnul Dragnea cu dovezile respective. De ce trebuie să vină la televizor să bage spaima în români, fără să aducă nicio dovadă", a declarat Dacian Cioloş la un post de televiziune, în legătură cu afirmaţiile preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, privind "finanţarea externă" a protestelor din 10 august şi cererea unei anchete a Parchetului pe acest subiect.

Fostul premier s-a referit, apoi, la declaraţiile unui actual secretar de stat în MAI pe acest subiect.

"Eu am auzit, la puţin timp după ce domnul Dragnea a făcut aceste declaraţii, un secretar de stat, mi se pare, din Ministerul de Interne (...), am văzut acel domn secretar de stat răspunzând fără să clipească faptul că nu există informaţii în Guvern, în MAI legat de aceste lucruri, în mod categoric a spus acest lucru. Şi atunci pe cine să mai credem, pe şeful politic al Guvernului, care conduce România sau un secretar de stat care are responsabilitate directă asupra acestor lucruri?", a mai spus Cioloş.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut duminică seară că are informaţii că evenimentele din 10 august au fost finanţate din exterior. AGERPRES