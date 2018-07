Ce spune Dragnea despre un Parlament cu 300 de membri

Foto: Lucian Alecu

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a afirmat luni că nu are o mare rezervă în a susţine un Parlament cu 300 de membri, precizând că acesta nu este un subiect închis.



"Eu nu am o mare rezervă în varianta de 300 de parlamentari, ba dimpotrivă. (...) Eu am vorbit cu mai mulţi colegi din ţările UE despre unicameralism şi bicameralism şi absolut toţi mi-au zis că bicameralismul este mult mai eficient pentru democraţie, pentru ideea de dezbatere democratică. Dar ca şi număr de parlamentari, şi eu aş susţine ca parlamentarii să fie aleşi prin vot uninominal direct. Dar ăsta nu este un subiect pe care vreau să îl deschid azi, dar nici un subiect închis, pentru că mai e timp de discuţie şi va trebui să discutăm. Ideea de a avea un număr mai mic de parlamentari - 300 plus minorităţile de exemplu - este o idee pe care eu am agreat-o atunci când a fost discutată, dar şi varianta de alegeri uninominale. (...) Vom vorbi despre asta", a declarat Dragnea, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.



El a spus că o astfel de discuţie nu ştie dacă va avea loc în acest an, dar ea rămâne deschisă.



Luni, senatorul Traian Băsescu a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis a ales corect atunci când a pus în aplicare decizia Curţii Constituţionale în cazul Laurei Codruţa Kovesi, precizând că rămâne de văzut dacă va fi respectată şi hotărârea CCR prin care a fost validat referendumul ce reduce la 300 numărul parlamentarilor.



''Preşedintele Iohannis a ales corect punând în aplicare decizia CCR şi a revocat-o pe Laura Codruţa Kovesi. Este acum de văzut dacă cei care îi cereau imperativ preşedintelui Iohannis să respecte decizia CCR sunt la rându-le dispuşi să pună în aplicare decizia CCR prin care a fost validat referendumul care reduce la 300 numărul parlamentarilor. Hai băieţi, puţin curaj. 300'', a scris fostul preşedinte Traian Băsescu, pe Facebook, referindu-se la faptul că, în 2009, a declanşat un referendum pentru ca Parlamentul să devină unicameral şi să aibă 300 de parlamentari. AGERPRES