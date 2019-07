Ce spune Dumitru Buzatu, despre candidatura Gabrielei Firea la prezidențiale: E o persoană vizibilă

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, luni, că procesul de desemnare a candidatului partidului pentru alegerile prezidenţiale trebuie accelerat, adăugând că Gabriela Firea este o persoană vizibilă, dar are "o capacitate de a genera iritare foarte ridicată", având în vedere că l-a iritat şi pe el.



"Procesul acesta de desemnare a candidatului trebuie accelerat, pentru că se fac prea multe speculaţii şi dintr-o operaţie serioasă de analiză, de căutare a celei mai bune variante se transformă într-un subiect de cancan, un subiect care mai mult aduce prejudicii, decât să aducă un beneficiu PSD", a afirmat Buzatu, la RFI.



Întrebat în legătură cu intenţia Gabrielei Firea de a candida la prezidenţiale, Dumitru Buzatu a spus că "un pic de modestie nu strică unui candidat la prezidenţiale".



"Gabriela Firea este o persoană vizibilă, dar în ceea ce priveşte capacitatea de a genera iritare este foarte ridicată, pentru că m-a iritat şi pe mine. Nu poţi tot timpul... De unde ai atitudinea aceasta de cel mai bun, cel care ştii totul, care-i culpabilizezi pe toţi ceilalţi? Am văzut că este în mare pericol PSD, dacă nu o va desemna drept candidat. (...) Un pic de modestie poate nu strică unui candidat la alegerile prezidenţiale", a spus Buzatu.



Gabriela Firea a declarat că, în situaţia în care la Comitetul Executiv i se va indica să-şi depună candidatura pentru prezidenţiale la un ghişeu, o va face. Ea a spus că premierul Viorica Dăncilă nu are cum să fie candidatul social-democraţilor de succes la alegerile prezidenţiale câtă vreme nu a ajuns nici măcar la jumătate din scorul partidului. Conducerea PSD se reuneşte marţi pentru a desemna candidatul la alegerile prezidenţiale.

Sursă: Agerpres