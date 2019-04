Ce spune Liviu Dragnea despre Nicolicea: Ştie procedurile, e un om în care tot partidul are foarte multă încredere

Lucian Alecu

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri că Eugen Nicolicea, propus să preia Ministerul Justiţiei, ştie procedurile, are cunoştinţe juridice foarte bune, este foarte riguros, iar partidul are ''foarte multă încredere'' în el.



"Este o propunere foarte bună. Este un om care ştie procedurile, care are cunoştinţe juridice foarte bune, care este foarte riguros şi în care tot partidul are foarte multă încredere", a declarat Liviu Dragnea, la Parlament, la finalul Comitetului Executiv Naţional al PSD.



Întrebat despre suspiciunile legate de certificatul de revoluţionar obţinut de Nicolicea şi de facultatea absolvită de acesta, Dragnea a spus: "Există nişte suspiciuni la nivelul opiniei publice pentru faptul că Parchetul General nu vrea să ia nicio decizie, nicio măsură în cazul furturilor de case al familiei Iohannis. Mi-au spus nişte oameni din opinia publică". AGERPRES