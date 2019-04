Preşedintele PNL, Ludovic Orban, consideră ''inoportune'' propunerile PSD de noi miniştri la Justiţie, Fonduri Europene şi la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.



"Ştiţi, este o vorbă românească: scapi de dracu, dai de tac-su. Cam aşa le calific aceste propuneri, la fel de inoportune, iar în privinţa propunerii Nicolicea o consider o obrăznicie la adresa fiecărui cetăţean român şi este clar de ce Dragnea îl propune pe Nicolicea cu misiunea de a emite ordonanţa privind amnistia şi graţierea", a declarat, miercuri, Ludovic Orban.



Întrebat dacă preşedintele Iohannis va semna decretele în cazul acestor propuneri sau se va ajunge la varianta restructurării Guvernului, el a răspuns: "Am încredere în preşedintele României".



Despre eventuala restructurare a Executivului, şeful liberalilor a afirmat că toţi membrii Guvernului trebuie să plece.



"Cea mai bună restructurare guvernamentală este să plece toţi codaşii, agramaţii, analfabeţii funcţionali şi incompetenţii care au ajuns pe uşa din dos la putere şi să lase România să pornească din nou pe un drum corect", a spus Orban.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, şi mai mulţi liberali participă la lansarea de către preşedintele Iohannis a cărţii "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa" care are loc la Teatrul Naţional "I. L. Caragiale". "Nu vom cere un regim privilegiat. Când ne va veni rândul aşteptăm cartea cu autograf", a mai spus Orban.



Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis miercuri înlocuirea din funcţie a miniştrilor Rovana Plumb, Natalia Intotero şi Tudorel Toader. În locul acestora au fost agreate ca propuneri deputatul Oana Florea la Ministerul Fondurilor Europene, senatorul Liviu Tit Brăiloiu la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi deputatul Eugen Nicolicea la Ministerul Justiţiei. AGERPRES