Ce spune Ludovic Orban despre o eventuală alianţă PSD - Pro România : Nu este "nimic nou sub soare"

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a afirmat luni cu privire la o eventuală alianţă PSD - Pro România că nu este "nimic nou sub soare", deoarece Victor Ponta nu a fost niciodată altceva "decât pesedist".



"Această aşa-zisă alianţă există de mult. Niciodată Ponta nu a fost altceva decât un pesedist. Asta este şi acum. Nu este nimic nou sub soare. El a încercat vreo doi ani de zile să joace un rol care nu i se potriveşte, de opozant al PSD, iată că astăzi se arată că lipsa de realitate a conduitei pe care a avut-o în doi ani de zile a devenit la modă", a spus Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.



Premierul a catalogat o eventuală alianţă ALDE - Pro România drept "sacul şi petecul".



"Cred că asta e o temă care îi interesează mai puţin pe oameni. (...) Ştiţi cum este, sacul şi petecul", a afirmat Orban.



El a mai spus, întrebat dacă PNL are în vedere alianţe, că la alegeri orice "partid serios din România trebuie să se prezinte în faţa alegătorilor pe propriile picioare, să-şi prezinte viziunea, programul de guvernare, soluţiile", urmând ca, după scrutin, să se constituie prin negocieri o majoritate parlamentară care să ducă la învestirea unui Guvern.



"PNL va găsi cea mai bună soluţie ca să-i scape pe bucureşteni de pacostea de pe capul lor reprezentată de actualul primar", a mai susţinut Ludovic Orban. www.agerpres.ro