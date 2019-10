Ce spune Ponta, despre calendarul învestirii: A fost o înţelegere între cele două mari grupuri, PSD şi PNL

Lucian Alecu

Preşedintele Pro România, Victor Ponta a declarat, luni, că grupurile parlamentare ale PSD şi PNL au avut "o discuţie şi o înţelegere" asupra programului privind învestirea Guvernului Orban, scrie Agerpres



"Cei de la PNL nu au vrut să fie vot săptămâna asta, deci nu am ţinut-o eu pe doamna Dăncilă săptămâna asta la Guvern, o ţin ei. În al doilea rând, domnul Orban a spus că are 234 de voturi, iar eu nu o să votez niciodată ceva ce este împotriva oamenilor pe care îi reprezint.(...) În Birourile reunite, PNL a propus să se voteze săptămâna viitoare. Nu eu, domnul Orban a venit şi a cerut să se voteze acum, iar PNL nu a vrut, probabil că au nişte calcule politice pe care trebuie să vi le explice ei. Eu am propus (ca votul să nu aibă loc miercuri - n.r.) pentru că era vorba de două zile de audieri şi cred că sunt importante audierile şi cu asta a fost toată lumea de acord, ca marţi şi miercuri să fie audieri", a spus Ponta la Palatul Parlamentului.



El a afirmat că a propus ca votul de învestitură să fie joi.



"Eu am propus ca joi să fie votul. S-a votat în unanimitate ca audierile să fie marţi şi miercuri, a fost o discuţie şi o înţelegere între cele 2 mari grupuri, PSD şi PNL, ca audierile să fie marţi şi miercuri, iar eu am propus joi votul pentru guvern şi din nou marile grupuri au decis că săptămâna viitoare să fie votul pentru guvern", a spus Ponta la Palatul Parlamentului.



Întrebat dacă va mai avea vreo discuţie cu premierul desemnat, Ludovic Orban, Ponta a spus că nu se va mai întâlni cu acesta.



Ponta a menţionat, de asemenea, că în Pro România nu s-a luat încă o decizie politică în ce priveşte susţinerea Guvernului Orban.



"Noi nu am luat nicio decizie politică. Am discutat între noi, eu am exprimat o decizie politică, mai departe suntem oameni, la Pro România, şi fiecare face ceea ce îşi doreşte şi crede că e bine. Mergem la comisii, iar după decidem dacă participăm la şedinţa de plen comun sau nu", a afirmat Ponta.