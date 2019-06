Ce spune Rovana Plumb despre congresul partidului: Este bine că are loc mai devreme

Preşedintele Organizaţiei de femei a PSD, Rovana Plumb, a declarat luni că este bine că congresul formaţiunii are loc mai devreme şi a afirmat că "partidul are nevoie de stabilitate".



"Da, este bine, pentru că partidul are nevoie de stabilitate, partidul are nevoie de un mesaj clar de unitate şi de a şti care sunt paşii şi acţiunile politice viitoare, astfel încât să răspundem şi să ne pliem pe agenda cetăţenilor", a spus Plumb înainte de începerea şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.



Întrebată dacă rămâne nominalizarea României la funcţia de comisar european, Rovana Plumb a afirmat că deocamdată priorităţile partidului sunt altele, iar răspunsul la această întrebare va fi dat mai târziu. AGERPRES