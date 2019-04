Ce spune Tăriceanu despre consultările de la Cotroceni

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat, joi, că şeful statului, Klaus Iohannis, organizează la Cotroceni consultări "formale" pe tema situaţiei din Justiţie, pentru că decizia cu privire la organizarea unui referendum "deja a luat-o".



"Demersul preşedintelui este de a arunca aşa o perdea de fum în ochii publicului. Este o consultare formală. Ce să ne mai consulte, că decizia am înţeles că a luat-o deja de organizare a referendumului. (...) El foloseşte tema Justiţiei şi a luptei împotriva corupţiei în interes propriu pentru a putea intra în cursa electorală de pe acum. (...) Şi-a anunţat candidatura cu un an în urmă. Are o agendă electorală şi nimic altceva", a declarat Tăriceanu, la DC News.



Preşedintele Klaus Iohannis are programate joi şi vineri, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare pe tema situaţiei din Justiţie. AGERPRES