Ce spune Tăriceanu despre discursul lui Klaus Iohannis la lansarea candidaturii

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, candidat la alegerile prezidenţiale, susţine că şeful statului, Klaus Iohannis, nu ar fi vorbit în discursul de intrare în cursa electorală pentru un nou mandat despre bilanţul ultimilor 5 ani pentru că ar avea "zero realizări".



"Am urmărit discursul de ieri al domnului Klaus Iohannis la Consiliul Naţional al PNL, for care de doi ani încoace nu se mai întruneşte decât pentru preşedinte. Echidistanţă şi neutralitate, ce să zic. Nu am ce comenta despre ce a spus domnul presedinte, poate pentru că nu a spus mai nimic. Aş comenta mai degrabă ce nu ne-a spus. Nu am văzut la această lansare în cursa electorală nici umbră de bilanţ. Nimic despre realizări în cinci ani de mandat. Preşedintele la final de mandat s-a străduit să ne vorbească despre ceea ce va face, pentru că nu ne-a putut vorbi nimic despre ce a făcut", a scris Tăriceanu, vineri, pe Facebook.



În opinia sa, Iohannis a adoptat "strategia" fostului preşedinte Traian Băsescu.



"O observaţie totuşi aş face: pentru că are zero realizări în cinci ani, domnul preşedinte a trecut la strategia gloriosului predecesor Băsescu. După un mandat de primar în care nu a făcut nimic, ne amintim cum acesta a venit cu mesajul 'daţi-mi şi consiliul general ca să pot face treabă'. Vreo trei ani mai târziu, ca preşedinte, cerea românilor să-i dea şi un Guvern condus de PD ca să poată face treaba. Azi, simţim pe pielea noastră unde ne-a dus experimentul 'Băsescu'. După cinci ani, tot cu asta vine şi domnul Iohannis în faţa românilor: 'Războiul va fi câştigat atunci când România va fi condusă de o echipă care crede în democraţie pro-europeană - nu doar cu preşedinte, dar şi cu Guvern şi majoritate parlamentară (...) Voi construi o nouă majoritate, în urma votului dat de oameni, la alegerile parlamentare, fie că vor fi la termen sau anticipate'. Daţi-mi, daţi-mi, daţi-mi!!... Domnule Iohannis, ai primit mai mult decât ai meritat vreodată. Când veţi începe să daţi ceva poporului care v-a ales? Pentru că timpul e scurt!", a adăugat Tăriceanu.



Potrivit preşedintelui ALDE, între discursurile citite Iohannis şi textele postate pe site-ul Preşedinţiei nu ar exista nicio diferenţă.



"P.S. O notă de final uşor maliţioasă, dar cu anume semnificaţii: îmi spuneau colegii, în mod repetat, că între discursurile (întotdeauna) citite de domnul Iohannis şi textele postate pe site-ul Preşedinţiei câteva minute mai târziu nu există nici cea mai mică diferenţă. Avem un preşedinte care chiar nu se poate abate o virgulă de la ce îi scriu alţii?", a încheiat Tăriceanu. AGERPRES